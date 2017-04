2017-04-24 00:35:17.0

Aktion Ohne Wirt stirbt ein Dorf

Pro Nah will Bewusstsein schaffen und sucht beliebte Wirtschaften. Zu gewinnen gibt es auch etwas Von Johann Stoll

Kirche, Schule, Wirtshaus. Dieser Dreiklang machte über Jahrhunderte ein intaktes Dorf aus. Meist waren es sogar mehrere Gasthäuser, die den Menschen Abwechslung vom Alltag geboten haben. Heute haben viele Dörfer keinen eigenen Pfarrer mehr, keine Schule und auch die Wirtshäuser sterben aus. Wie wichtig gerade Wirtshäuser für ein gutes Zusammenleben auf den Dörfern sind, dafür will der Verein Pro Nah jetzt das Bewusstsein schärfen.

Voriges Jahr hatte die Unterallgäu Aktiv GmbH alle 52 Gemeinden befragt. 44 von ihnen hatten geantwortet. Das Ergebnis war alarmierend: Zwar besitzen sieben Prozent der Kernorte noch eine Gaststätte. In einem Drittel aller Ortsteile gibt es aber keine Wirtschaft mehr.

In rund 30 Prozent der Orte sind in den vergangenen sechs Jahren Wirtschaften geschlossen worden. Dabei spielen die Gaststätten als Treffpunkt für Erwachsene, als Veranstaltungsort und für die Traditionspflege eine wichtige Rolle. Wenn das wegbricht, verlieren die Dörfer ihre Seele.

Hermann Kerler von Pro Nah und seine Mitstreiter unterstreichen die Bedeutung der Wirtshäuser fürs Land. Das sehen auch die Bürgermeister so, von denen einige alarmiert sind, weil es nur schwer oder gar nicht gelingen mag, die Wirtschaften am Leben zu halten.

Die Gründe, warum Wirte aufgeben, sind vielschichtig. Es kann die Höhe der Pacht sein, die ein Wirt nicht mehr erwirtschaften kann. Es kann an einem geeigneten Nachfolger fehlen, weil die Kinder andere Pläne haben. Es können die Vorschriften bei den Arbeitszeiten sein, die den Wirten das Wasser abgraben. Auch Auflagen zum Brandschutz könne so ins Geld gehen, dass ein Wirt lieber gleich das Handtuch wirft.

Hermann Kerler nennt noch einen Grund: fehlende Wertschätzung des Personals durch die Gäste. Natürlich müsse der Service stimmen. Aber Gäste sollten auch Verständnis aufbringen, wenn es mal ein paar Minuten länger dauert.

Pro Nah will nun mit einer Imagekampagne den Wirten helfen. „Mei Wirtshaus“ nennt sich die Aktion, die am heutigen 24. April startet. In der Mindelheimer Zeitung sowie in der Memminger Zeitung findet sich dazu ein Coupon.

Mitmachen kann jeder. Gefragt wird nach der Lieblingswirtschaft. Dabei wird der Begriff Wirtshaus nicht allzu streng ausgelegt. Es sollten in einem solchen Lokal zumindest hin und wieder Speisen gereicht werden. Reine Bierkneipen sind ausgenommen. Die Leser werden auch um eine Begründung gebeten, warum sie so gerne gerade dorthin gehen. Eine Auswahl der vorgeschlagenen Betriebe wird in der Zeitung im Laufe der nächsten Wochen und Monate vorgestellt.

Unter allen Teilnehmern verlost Pro Nah 20 Gutscheine im Wert von je 25 Euro. Einsendeschluss für den Coupon ist der 31. Mai.