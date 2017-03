2017-03-06 19:05:00.0

Kirchensanierung in Hasberg Ohne Zuschuss geht es nicht

Der Markt Kirchheim will sich an den Kosten der Kirchensanierung in Hasberg beteiligen. Zur Höhe des Zuschusses gibt es jedoch unterschiedliche Meinungen Von Melanie Lippl

Um die Sanierung der Hasberger Kirche abschließen zu können, wünscht sich die Kirchenstiftung einen Zuschuss der Gemeinde.