2017-02-24 11:55:00.0

Polizei Ohrfeige für den Zugbegleiter

45-Jähriger wird am Bahnhof von Bad Wörishofen von drei jungen Männern beleidigt. Dann schlug einer von ihnen zu. Von Markus Heinrich

Fahrgast ohrfeigt einen Zugbegleiter Ein Zugbegleiter wurde in Bad Wörishofen von einem Fahrgast attackiert. Nach Angaben der Polizei hat ein 25-Jähriger den 45 Jahren alten Mann am Donnerstag mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.15 Uhr am Bahnhof von Bad Wörishofen. Grund für den Angriff war, dass der 25-Jährige nicht weitere 30 Minuten bis zum Abfahrtszeitpunkt warten wollte, berichtet die Polizei. Im Vorfeld waren der Zugbegleiter, der 25-Jährige und dessen beiden Freunde bereits verbal aneinander geraten. Das Trio habe den 45-Jährigen dabei mehrfach beleidigt. Nach der Attacke flüchteten die drei jungen Männer. Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Bad Wörishofen spürte den Täter aber aufgrund der Beschreibung des Zugbegleiters in einer nahegelegenen Bar auf. Dem 25-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.