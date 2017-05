2017-05-05 00:35:41.0

950 Jahre Otthalm wurde nur aus Zufall zur historischen Figur

In der Urkunde von 1067 ist der Gründungsvater nur Zeuge. Und es gibt noch ein viel wichtigeres Dokument für die Stadt Von Helmut Bader

Wenn Bad Wörishofen heuer das 950-jährige Bestehen feiert, dann beruft es sich auf eine Urkunde aus dem Jahre 1067. Zu Gesicht bekommen hat diese Urkunde kaum jemand. Sie ist gut verwahrt im Ordinariatsarchiv in Augsburg. Dabei ist eine zweite Urkunde, die etwa 200 Jahre später ausgestellt wurde, für Wörishofen von viel größerer Bedeutung.

Zunächst aber zum Jubiläum. Der vollständige Wortlaut der Urkunde vom 29. Juni 1067 in lateinischer Schrift ist durchaus interessant. Von Wörishofen – oder wie es damals wohl hieß, Werenshova – ist darin nämlich erst einmal gar keine Rede. Vielmehr bezieht sich das Dokument auf eine Schenkung des Grafen Swigger über ein Gut in Lamerdingen und Raunau mit vielen Hörigen an die Kirche St. Peter am Perlach in Augsburg. In der damals gebräuchlichen, blumigen Sprache wird diese Schenkung ausführlich beschrieben. „Im Namen der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit ...“ beginnt dieser Text und fährt fort: „Wissen sollen alle Christgläubigen, gegenwärtige und zukünftige …“. Der einzige Bezug zu Wörishofen ist schließlich bei denen zu finden, die diese Urkunde der damaligen Zeit entsprechend, mit ihrem Namen bezeugten. Unter den immerhin 15 aufgeführten Zeugen befindet sich auch Otthalm de Werenshova, womit zum ersten Male im Jahre 1067 dieser Ortsname festgehalten wurde. Dokumentiert ist in dem Buch „900 Jahre Bad Wörishofen“, das vor 50 Jahren von Ludwig Burghardt, Maria Schöner, H. J. Seitz, Josef Striebel, Maria Vögele und Josef Wolf verfasst wurde.

ANZEIGE

Für den Ort viel wichtiger ist jedoch die oben genannte zweite Urkunde vom 18. Mai 1243. Mit dieser Urkunde schenkt Christina von Fronehoven, Witwe des einstigen Heinrich von Wellenburch, „willens für mein Seelenheil in der Zukunft zu sorgen“ all ihre Besitzungen, „die ich entweder in Werneshoven oder anderswo habe, zum Heile meiner Seele zu frommen Zwecken oder um sie für Almosen zu verwenden.“ Sich um die rechte Umsetzung ihres Vermächtnisses sollte sich ein Friedrich von Rotenburch aus dem Predigerorden kümmern, so ihre Festlegung in der Urkunde. Geschehen und beurkundet ist diese Schenkung unter Zeugen am 18. Mai 1243 in der Kirche von St. Justina in Werneshoven, die also damals schon bestand. Dass diese Güter der Christina von Fronehoven durchaus stattlich waren, kann man daran erkennen, dass sie die Grundlage des daraus später entstandenen St. Katharinenklosters in Augsburg gewesen sein mussten. Diese hatte von nun an die Herrschaft über den Ort. Christina verbrachte in diesem Kloster auch ihren Lebensabend.

Dass daraus rund 500 Jahre später das Dominikanerinnenkloster in Wörishofen als Ableger des St. Katharinenklosters entstehen würde, hatte Christina wohl nicht geahnt. Denn als im Jahre 1717 in jeder Provinz des Dominikanerordens, dem St. Katharina angehörte, nach der „alten, strengen Regel ein Kloster mit vollständiger Enthaltung von Fleischspeisen errichtet werden sollte, erinnerte sich St. Katharina an seine Besitztümer in Wörishofen und ließ das strenge Kloster hier entstehen. Bekannt ist aber auch, dass die Wörishofer Bauern zunächst keineswegs erfreut waren, dass sie nun ihre Herrschaft direkt vor Ort, statt in Augsburg, hatten. Doch ohne das Dominikanerinnenkloster hätte Wörishofen auch nie seinen Pfarrer Kneipp als dessen Beichtvater, mit all seinen Folgen, zugewiesen bekommen. Aus diesem Umstand resultiert auch die „Wörishofer Logik“, schriftlich festgehalten in der Klosterkirche: Ohne Christina von Fronhofen kein Dominikanerinnenkloster. Ohne Dominikanerinnenkloster kein Sebastian Kneipp. Ohne Sebastian Kneipp keine Kneipp-Kur – und ohne Kneipp-Kur kein Bad Wörishofen.