2017-05-03 14:38:00.0

Polizei Pärchen auf Diebestour in Bad Wörishofen

Auch ein Platzverweis der Polizei beeindruckt das Duo nicht. Das Diebesgut versteckten sie an einem ungewöhnlichen Ort.

Ein Pärchen aus dem Raum Kaufbeuren wurde am Dienstagnachmittag gleich zwei Mal hintereinander beim Ladendiebstahl erwischt. In einer Parfümerie hatten es die beiden auf teure Düfte abgesehen, die Verkäuferin ertappte sie aber und stellte sie zur Rede. Ein gestohlenes Parfüm kam dabei auch wieder zum Vorschein – nachdem sich die beiden aus dem Staub gemacht hatte, bemerkte die Verkäuferin das Fehlen eines weiteren Parfüms. Die herbeigerufene Polizei musste angesichts der genauen Beschreibung nicht allzu lange suchen und schnappte das Diebes-Duo in der Stadtmitte.

Da die Beamten aber zunächst kein Diebesgut bei dem 34 und 37 Jahre alten Pärchen finden konnten, wurde ein Platzverweis ausgesprochen, der die beiden aber offenbar ziemlich kalt ließ: Wenig später wurden sie schon wieder erwischt, als sie in einem Wäschegeschäft Kinderkleidung, Unterhosen und Socken klauten. In der Zwischenzeit hatten die Beamten auch das teure Parfüm gefunden, das die beiden Langfinger zuvor in der Parfümerie gestohlen hatten. Offenbar hatten sie das Parfüm im Wert von 112 Euro in einem Baugerüst versteckt. Das diebische Pärchen erwartet jetzt eine Anzeige. (mz)