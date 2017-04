2017-04-20 12:32:00.0

Polizeireport Pärchen gerät beim Sex in Streit

Liebe auf einem Auto endet mit Anzeige

Mit einer Strafanzeige endete das leidenschaftliche Schäferstündchen eines jungen Pärchens, das sich in der Nacht zum Donnerstag erst auf einem geparkten Auto geliebt und sich dabei offenbar so in die Haare bekommen hatte, dass Anwohner wegen des lautstarken Streits des Liebenspaares die Polizei alarmierten. Als die Beamten eintrafen, versuchte der Mann, sich aus dem Staub zu machen, konnte aber noch erwischt werden. Warum die beiden so laut gestritten hatten, blieb unklar, doch offenbar war der Streit bis zum Eintreffen der Polizeistreife bereits wieder geklärt.

Die beiden jungen Erwachsenen werden sich aber noch länger an den Sex in der Bad Wörishofer Innenstadt erinnern: Beide erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen „Erregung öffentlichen Ärgernisses“. Ob am Fahrzeug durch das Pärchen ein Sachschaden angerichtet wurde, wird mit dem Halter abgeklärt, so die Polizei Bad Wörishofen.