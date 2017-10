2017-10-17 11:25:00.0

Kommunikation Pantomime-Künstler kommt nach Mindelheim

Im Interview verrät Elie Levy, wie stark unsere Kommunikation auf Körpersprache beruht und warum das so ist.

Die Hände in die Hüften stemmen, die Stirn in Falten werfen: Menschen kommunizieren nicht nur mit Worten, sondern auch durch ihre Körpersprache. Laut Elie Levy tun wir das die ganze Zeit, ohne bewusst darüber nachzudenken. Ein Telefongespräch mit einem Meister der Pantomime über wildes Gestikulieren und das Problem mit Handy-Chats voller Emojis.

Herr Levy, was ist aufschlussreicher: Unsere Sprache oder unsere Körpersprache?

Elie Levy: Unsere Körpersprache, die ohne Worte fast alles über uns verrät. Ob jemand vertrauenswürdig und sympathisch ist, entscheiden wir in wenigen Sekunden. Zwar spielen dabei auch andere Faktoren wie das Aussehen eine Rolle, doch am stärksten orientieren wir uns unterbewusst an Haltung, Gestik und Mimik. Ein schlechter Ersteindruck entsteht nach wenigen Sekunden und ist nur mühsam mit Worten wieder auszubügeln. Das ist natürlicher Instinkt!

Warum gibt es dennoch so große regionale und kulturelle Unterschiede in Sachen Körpersprache?

Levy: Das liegt an unseren kulturellen Konventionen, die unser Verhalten mitprägen. In manchen Ländern umarmt man sich und klopft sich zur Begrüßung auf den Rücken. In Japan zum Beispiel ist das undenkbar. Mit wildem Gestikulieren verhält es sich ähnlich. In Südeuropa spricht man viel mit den Händen, in Skandinavien sehr viel weniger. Deutschland liegt zwischen Norwegen und Italien – und das nicht nur geografisch.

Wie schätzen Sie sich selbst ein: Gestikulieren Sie beim Sprechen viel?

Levy: Oh ja, absolut! Ich stamme aus Israel, dort ist man beim Sprechen ebenso stark auf seine Hände angewiesen wie in Italien.

Wie lernen wir, die Körpersprache richtig zu verwenden und zu entschlüsseln?

Levy: Sogar Babys können ein freundliches Gesicht von einem grimmigen unterscheiden. Kinder beobachten die Welt um sich herum sehr genau – wie ihre Muttersprache bilden sie dabei auch die Körpersprache aus und lernen, nonverbale Signale zu interpretieren und einzusetzen. Da kommen Instinkt und Imitation zusammen. Ich habe als Kind zum Beispiel alles kopiert, was mein großer Bruder gesagt und gemacht hat.

Wie stark stützt sich unsere Kommunikation auf solche nonverbalen Signale?

Levy: Zu mindestens 90 Prozent, würde ich schätzen.

Lohnt es sich dann überhaupt, dass wir beide heute miteinander telefonieren?

Levy:(lacht) Wir können am Telefon Informationen austauschen, aber es bleibt auch viel dabei auf der Strecke. Mein Vater war in dieser Hinsicht sehr konsequent und hat so gut wie nie telefoniert. Der persönliche Kontakt war für ihn unersetzlich. Heutzutage kommunizieren viele Leute fast ausschließlich über ihre Telefone.

Nutzen Sie Ihr Handy nicht auch, um mit Freunden und Bekannten zu chatten?

Levy: Doch, natürlich! Es ist einfach praktisch, besonders mit meiner Familie in Israel. Nur auf Emojis verzichte ich dabei. Ich verstehe viele davon nicht! Mir ist klar, was ein Smilie ist. Aber bei einigen dieser kleinen Symbole und Bilder erschließt sich mir die Bedeutung nicht. Vielleicht bin ich ja zu alt dafür.

Sie sagen, unsere Körpersprache laufe instinktiv ab. Was kann man dann von Ihnen noch lernen?

Levy: Es gibt ein paar Tricks, mit denen man sein persönliches Auftreten wesentlich verbessern und einen schlechten Ersteindruck ausbessern kann. Manchen Menschen fällt es auch schwer, die Körpersprache anderer richtig zu deuten. In meinen Vorträgen schärfe ich das Bewusstsein für die kleinen und großen Signale, die unsere Körpersprache ausmachen.

Interview: Jens Reitlinger

Zur Person: Elie Levy, geboren 1966, stammt aus Israel und zählt zu den bekanntesten Pantomime-Künstlern überhaupt. Über dreißig Jahre lang war er weltweit auf Theaterbühnen zu sehen. Heute weiht er in seinen Vorträgen und Seminaren in die Macht der wortlosen Sprache ein und verrät, wie man durch sein Auftreten positive Signale aussenden kann. Levy lebt seit 1981 in Hamburg.

„Die Geheimnisse der Körpersprache“ mit Elie Levy findet am Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr im Mindelheimer Silvestersaal statt. Tickets sind erhältlich an der Abendkasse oder im Vorverkauf – zum Beispiel beim MZ-Ticketservice, Tel. 08261/991375.