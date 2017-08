2017-08-28 15:16:00.0

Viel geboten in Bad Wörishofen Paradies für Schlemmer und Shopper

Tausende erleben das Flair Südtirols, die Lehre Kneipps und feines Kunsthandwerk Von Franz Issing

Das war ein Wochenende so ganz nach dem Geschmack der Liebhaber von handgefertigten Unikaten und der Südtiroler Küche. Und auch die „Jünger“ von Pfarrer Sebastian Kneipp kamen bei einem Erlebnistag voll auf ihre Kosten, konnten sie doch im Stadtgarten mit dem Wasserdoktor auf „Tuchfühlung“ gehen. Die Besucher kamen in Scharen und ließen es sich auf der „Südtiroler Spezialitätenmeile“ gut gehen. „G‘scheit zu feiern und es richtig aufgehen zu lassen“, wie es im südlichen Alpenland guter Brauch ist, forderte Louis Hillebrandt beim Eröffnungsrundgang die Gäste auf. Der Chef des Kurhotels „Residence“ ist Mitglied im Wörishofer Wirtschaftsforum und einer der Initiatoren des Feinschmecker-Treffs. Er animierte auch zur Verkostung von 15 Weinen aus renommierten Südtiroler Kellereien. „Wine Tasting“ war als Novum angesagt.

Gaumenfreuden am laufenden Band

Gebratene Tauben flogen Einheimischen und Kurgästen nicht in den Mund. Gaumenkitzler wie Speck- und Spinatknödel, saures Rindfleisch, Schlutzkrapfen, würziger Almkäse, luftgetrockneter Speck und Salami in vielen Variationen taten es auch. Die Köche des Hotels „Residence“ zauberten für ihre Gäste Gaumenfreuden am laufenden Band. Bei hochsommerlichen Temperaturen war auch ein erfrischender Apfel-Limetten-Prosecco nicht zu verachten. Und wem nach einem längeren Rundgang die Beine wehtaten, durfte sich auf einem Liegestuhl ausruhen, den der Älpler Lorenz Weiss aus dem kleinen Ort „Unsere liebe Frau im Walde“ aus einem Fichtenstamm gezimmert hatte.

Als genussvolle Verlängerung der Spezialitätenmeile erwies sich der Kunsthandwerkermarkt. Mehr als 80 Aussteller präsentierten rund um das Kurhaus und in der Hauptstraße ein vielfältiges Angebot. „Schauen, staunen und kaufen“ war angesagt. „Ja, ist denn schon wieder Weihnachten“, fragte sich so mancher Besucher angesichts von Schneemännern und bunten Christbaumkugeln am Stand eines Thüringer Glasbläsers.

Der Mann mit den Masken

Im Kurhaus konnte man Dieter Brauner aus Ohlstadt beim Schnitzen von Masken über die Schulter schauen. Der „Holzwurm“ wie er sich selbst nennt, verriet, dass er seinem Hobby nachgeht, „wenn andere Leute fernsehen“, aber auch, dass seine Kunst heute nicht mehr besonders gefragt ist.

Mit Stelen aus Holz und buntem Glas erfreute Getraud Wagner aus Siebnach, während die Holzbildhauerin Gisela Koch aus Erbach ihre skurrilen, aus Obsthölzern erschaffenen Figuren mit einem interessierten Publikum bekannt machte.

Mit dem Slogan „Individualität bis ins kleinste Detail“ lockte der Lederschmied Alfred Proc aus Aichau Kunden in seine mobile Werkstatt. Von ihm erfuhren sie auch, was es mit „punzieren, treiben und flechten von exklusiven Lederwaren, wie Gürtel, Taschen und Geldbörsen auf sich hat.

Mit der Kettensäge geschnitzte Tierfiguren stellte Johannes Zerle im kleinen Kurpark zur Schau. Seine Schnitzkunst löste bei Vorübergehenden Staunen aus.

Für Liebhaber hochwertiger Ware

Alles in allem waren Meile und „Markt der Fingerfertigen“ eher nichts für „Fast-Food-Esser“, vielmehr ein Treff für Genießer und Liebhaber von qualitativ hochwertigem Kunsthandwerk.

Stamm-Kneipp-Verein und die Historische Gruppe nutzten ebenfalls die Gelegenheit und luden die zahlreichen Besucher in der Stadt zum „Kneipp-Erlebnistag“ ein.

Einmal auf den Spuren des „Wohltäters der Menschheit“ wandeln. Von dieser Möglichkeit machten Einheimische wie Kurgäste regen Gebrauch. Sie erlebten unter schattigen Bäumen im Stadtgarten ein buntes Unterhaltungsprogramm. Die Gäste wurden von den Veranstaltern auch kulinarisch verwöhnt. Man bot ihnen unter anderem eigens produzierte Gemüsebratwürste an. Schon zum Frühschoppen spielte die Dixie-Formation des Kurorchesters auf und am Stand von Apotheker Wolfram Wagner drängten sich die Naturfreunde. Der Pharmazeut erläuterte ihnen die Wirkung von Heilpflanzen. Wer sich in Sachen Kräuter auszukennen glaubte, konnte bei ihm sein Wissen in einem Quiz mit zwölf Fragen testen.

Ines Simon-Graf animierte zu Achtsamkeitsübungen mit allen Sinnen und wem es zu heiß und zu anstrengend wurde, dem verabreichte Kneipp-Double Peter Pohl im kneipp’schen Badehäuschen einen erfrischenden Knieguss. „Bei der Hitze eine echte Wohltat“ fanden die so Begossenen.

Klänge aus der Heimat

Gut unterhalten wurden die Gäste zudem von dem von Sanni Risch dirigierten Unterallgäuer Bäuerinnenchor. Während in den Bäumen die Vögel sangen, schwärmten die sangeslustigen Damen von unserer schönen schwäbischen Heimat. Den krönenden Schlusspunkt setzten die „Dancing Kids“ des Stamm-Kneipp-Vereins mit artistischen Einlagen, für die sie viel Beifall ernteten.