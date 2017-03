2017-03-10 04:04:00.0

Bauarbeiten in der Mindelheimer Altstadt stehen bevor Parken wieder wie früher auf dem Marienplatz?

Für die Zeit des Umbaus der Maximilianstraße wurden von Geschäftsleuten allerlei Ideen geboren. Jetzt haben Stadträte entschieden: Es bleibt, wie es ist Von Johann Stoll

Sobald im April die Bagger anrollen und der vierte Bauabschnitt der Maximilianstraße angepackt wird, ist eines unvermeidlich: Das Untere Tor muss für den Verkehr gesperrt werden. Im Bauausschuss wurden nun Ideen gewälzt, wie sichergestellt werden könnte, dass der motorisierte Verkehr auch weiterhin gut in die Altstadt finden kann. Das ist den Geschäftsleuten ein besonderes Anliegen. Das Ergebnis der Debatte war für so manchen überraschend.

Idee Nummer eins: Die Autos für die Bauzeit auch durch die Steinstraße einfahren zu lassen. Dieser Vorschlag war freilich schon von Polizei und Ordnungsamt aus Sicherheitsgründen verworfen worden. Die Radien seien zu eng, die Fußgänger würden gefährdet.

Einbahnregelung aufheben

Idee Nummer zwei: Die Einbahnregelung der Gerberstraße aufheben. Autofahrer sollten auch von der Teckstraße einfahren können. An der Engstelle beim Modehaus Deschler müsste allerdings eine Ampel eingerichtet werden. Zweiter Nachteil: 15 Parkplätze würden in der Gerberstraße wegfallen.

Auch diese Idee fand keine Zustimmung und wurde mit zehn gegen eine Stimme verworfen. Thomas Schnabel (CSU) äußerte Bedenken, spielende Kinder könnten gefährdet werden. Peter Miller (ÖDP) meinte, Autofahrer müssten gerade einmal einen Umweg von 300 Metern in Kauf nehmen und über das Obere Tor einfahren. Die Kosten für eine solche Verkehrsregelung der Gerberstraße seien dafür zu hoch.

Bürgermeister Stephan Winter (CSU) hätte sich mit der Lösung anfreunden können. Die Kosten wären zweitrangig. Er hätte gerne ein Signal an die Händlerschaft ausgesendet, in der die Stadt Entgegenkommen signalisiert für all die Unannehmlichkeiten, die ein solcher Umbau zwangsläufig mit sich bringt.

Winter drang damit nicht durch. Uli Manlig (SPD) meinte, es wäre das kleinere Übel, alles so zu belassen, wie es ist. Das Oberere Tor könne auch nicht übermäßig viel zusätzlichen Verkehr verkraften, ohne dass es dort zu Staus kommt.

„Notfalls muss man eben mal 100 Meter laufen“

Manlig appellierte an die Mindelheimer, möglichst nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu kommen. Josef Doll (Grüne) wunderte sich, wie jemand überhaupt auf die Idee kommen könne, die Gerberstraße so zu belasten. Lärm, Stau, Dreck seien den Anwohnern nicht zumutbar. „Notfalls muss man eben mal 100 Meter laufen. Wo ist da denn das Problem?“, fragte Doll.

Claudia Steber (CSU) sah es ähnlich. Die Anlieger der Gerberstraße würden böse reagieren, wenn diese Ampellösung kommen würde.

Und noch eine Idee kam zur Sprache. Ein Einzelhändler forderte in einem Schreiben an die Stadtverwaltung, den Marienplatz für die Bauzeit zum Parken zu öffnen. Auch sollten am Forum keine Parkplätze für Veranstaltungen wegfallen. Beides fand keine Zustimmung. Bürgermeister Stephan Winter sagte, würde der Marienplatz geöffnet, „kriegen wir die Autos nie mehr heraus“.