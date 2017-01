2017-01-23 13:52:00.0

Bundestagswahl Pascal Lechler kandidiert für die SPD

Pascal Lechler will in den Bundestag. Welche Ziele der 36-Jährige hat. Von Johann Stoll

Mindelheim Die SPD im Unterbezirk Unterallgäu-Memmingen geht mit Pascal Lechler in den Bundestagswahlkampf dieses Jahres. Der 36-Jährige lebt in Kaufbeuren.

Beim Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins Mindelheim stellte sich der 36-Jährige im Hotel Alte Post vor. Er ist gelernter Verwaltungsangestellter und hat zunächst in einer Behörde in München gearbeitet. Mit 29 Jahren studierte er und schloss als Diplomverwaltungsfachwirt ab. Heute arbeitet Lechler in der Bundeswehrverwaltung. Daher rührt auch sein besonderes Interesse an der Verteidigungs- und Außenpolitik.

Die Bundeswehr sei zu Tode gespart worden, kritisierte er. Ziel sollte eine vereinigte Armee von Europa werden. Dann könnte sich jede Armee spezialisieren. Damit ließen sich Gelder sparen. Die Europäische Union ist für ihn Sicherheitsgarant seit 50 Jahren. Diese europäische Idee gelte es zu fördern.

Als weitere Schwerpunktthemen seiner Arbeit nannte er die Gesundheitspolitik, Soziales und die Rentenpolitik. Es dürfe bei der Leistung keinen Unterschied zwischen Kassen- und Privatpatienten geben. Bei Rente müsse darauf geachtet werden, dass auch die heute Jüngeren später eine auskömmliche Rente erhalten können.