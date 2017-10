2017-10-12 00:33:54.0

Medizin Patient Krankenhaus

Demonstranten schildern in Bad Wörishofen gravierende Mängel und fordern mehr Personal

Wer einen Eindruck davon bekommen will, wie es in schwäbischen Krankenhäusern zugehen kann, sollte Tanja zuhören. So wurde die Pflegerin einer Intensiv-Abteilung bei der Demonstration in Bad Wörishofen vorgestellt (wir berichteten). Etwa 300 Beschäftigte schwäbischer Krankenhäuser demonstrierten vor dem Luxushotel Sonnenhof für eine bessere Personalausstattung und einen „Tarifvertrag Entlastung“. Im Hotel tagten zeitgleich die bayerischen Krankenhausdirektoren.

Tanja berichtete von einem „Horrordienst“, in dessen Verlauf ein 17-jähriger Junge trotz aller Bemühungen stirbt, der Arzt, der eben die Todesnachricht überbrachte, mangels Personal sofort abgerufen wird, weil ein anderer Notfallpatient in Lebensgefahr gerät. „Die Mutter des Jungen blieb schreiend und auf dem Boden liegend zurück, während wir versuchten, das Leben eines anderen Menschen zu retten“, berichtet Tanja. Währenddessen stirbt die Patientin, um die sich Tanja in dieser Nacht eigentlich kümmern sollte. „Die Frau lag im Sterben, ich wollte sie eigentlich dabei nicht allein lassen“, berichtet Tanja. Außer ihr und einer Kollegin war aber niemand da. „So kann das nicht weitergehen“, sagt Tanja. Und dieser Dienst sei keine Ausnahme. „Am Boden“, sei die Pflege, skandieren die Demonstranten immer wieder.

ANZEIGE

Sylvia Bühler vom Verdi-Bundesvorstand fordert die Arbeitgeber bei der Kundgebung auf, für eine bessere Personalausstattung zu sorgen: „Wir brauchen Mindestgrenzen“. Die gesetzliche Personalbemessung müsse in den Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung aufgenommen werden. Allein in der Pflege fehlten 70000 Beschäftigte, insgesamt über 160000 an den Krankenhäusern. Nicht gelten lassen will sie den Einwurf von Josef Götz, dem Vorsitzenden der bayerischen Krankenhausdirektoren. Er sprach ebenfalls zu den Demonstranten und merkte an, er könne schon jetzt nicht genug Personal finden. Doch diese Knappheit sei hausgemacht, kritisiert Bühler. Gelächter erntete Götz für die Aussage, man sei im Ziel nicht weit auseinander. Applaus erhielt er, weil er die Gesundheitspolitik als Aktionismus geißelte, der niemandem helfe. Die neue Regierung müsse einen Zukunftsplan vorlegen und sagen, wie zusätzliche Stellen finanziert werden können. „30 bis 50 Prozent der Häuser schreiben Defizite, Krankheitszeiten und Überstunden steigen, Patienten sind zunehmend unzufrieden“, schilderte Götz die Lage an Bayerns Kliniken. Bühler sagt, die Bundesregierung müsse ein Sofortprogramm für 20000 Stellen auflegen – und Götz im eigenen Verband werben. „Ihre Botschaft ist in Ihrem eigenen Dachverband offenbar noch nicht angekommen“, stellte die Verdi-Vertreterin fest. (m.he)

Bei uns im Internet

Ein Video von der Demo

mindelheimer-zeitung.de/lokales