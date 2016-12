2016-12-23 00:36:37.0

Advent Paula Print im Plätzchenrausch

Die Kindergartenkinder aus der Gartenstadt verraten unserer Zeitungsente ihre leckersten Rezepte Von Carolin Kober

Mmh, wie das duftet! Die Zeitungsente Paula Print schnuppert. Es riecht herrlich nach frischen Plätzchen. Dazu erklingen Weihnachtslieder. „Die haben schon ohne mich mit dem Backen angefangen“, schießt es Paula durch den Kopf. Tatsächlich sind die „Kneippwichtel“ vom Kindergarten in der Gartenstadt schon mittendrin in der Weihnachtsbäckerei. Paula hat ein bisschen getrödelt.

Erzieherin Anette Bader holt gerade das erste Blech mit frisch gebackenen Plätzchen aus dem Ofen der modernen Kindergartenküche. Sofort wird sie umringt von einer Kinderschar, die die Engel, Herzen, Blumen und Glocken verzieren will. Gjezide schnappt sich den Pinsel und die Zuckergussglasur und bestreicht das ofenfrische Buttergebäck damit, während Olivia und Marisa es mit bunten Perlen, Herzen und Streuseln verzieren. „Die Plätzchen werden immer weitergeschoben wie an der Supermarktkasse“, sagt Olivia eifrig, „jetzt muss ich aber weitermachen“. Zwischendurch schlecken die Kinder die klebrigen Finger ab und naschen von den Streuseln. Paula probiert auch die bunten Kügelchen. „Ihr nascht ja meine ganzen Streusel“, sagt Anette Bader und lacht. Tja, das gehört nunmal zum Backen dazu. Währenddessen rollen Loreley und Miriam zusammen mit Nadine Haarmann neuen Teig aus. „Was ist denn da alles drin?“, will Paula wissen. Eier, Zucker, Butter und Mehl, verraten ihr die Kinder. Paula darf sogar mit ihrem Schnabel beim Ausstechen helfen. Vorsichtig legen Julian, Neo, Charlotte und Annalena ihre fertigen Tannenbäume, Sterne, Glocken, Monde und Herzen aufs Blech. Und rein damit in den Ofen. Der herrlich feine Duft breitet sich überall aus.

Doch was hat Paula da gerade gehört? Wie hat Sabrina die Plätzchen genannt? „Kekse.“ Und bei Julian zu Hause heißen sie „Laible“. Vielfalt also, nicht nur bei den Sorten.

Doch egal wie die Weihnachtsplätzchen heißen, Hauptsache sie schmecken. Jetzt dürfen alle fleißigen Helfer probieren. Und Marisa legt Paula eines direkt vor ihren Schnabel. Mmh, lecker! Plätzchen gehören bei den Kindern eben genauso zu Weihnachten wie das Christkind, auf das sich Olivia schon ganz besonders freut.