Erfindung Perfekter Halt dank „Paulette“ aus Schlingen

Rutschende BH-Träger störten Sandra Wiedemann schon seit Jahren. Sie fand eine Lösung, die schick und praktisch zugleich ist – und inzwischen auch patentiert. Von Melanie Lippl

War das nervig, dass beim Reiten ständig der BH-Träger nach unten rutschte! Immer wieder musste Sandra Wiedemann die Träger über die Schulter ziehen, konnte deshalb die Zügel nicht mehr mit der nötigen Ruhe halten. Im Alltag stellte sie ebenfalls fest, dass der Träger häufig da hing, wo er nicht hingehörte: nämlich am Oberarm. Und auch bei anderen Frauen fiel ihr das auf. „Das nervt und man braucht was, was hält“, sagte sie sich und begann vor fast zehn Jahren mit dem, was man „Markterkundung“ nennt.

Wiedemann sprach mit vielen Frauen: Da gab es welche, die die beiden Träger einfach mit einer Schnur zusammenbanden. „Furchtbar unbequem“, fand die 35-Jährige, die in Mindelheim aufgewachsen ist und nun in Oberostendorf (Ostallgäu) lebt. Andere wiederum nutzten Klammern, die man hinter dem Rücken befestigt – furchtbar unpraktisch. Eine Zahnärztin hatte sich die BH-Träger sogar mit Zahnseide zusammengebunden. Gemeinsam mit Schneiderin Carina Preschl aus Mindelheim tüftelte Sandra Wiedemann an einer Alternative, die das Problem löst, aber auch gut aussieht. Drei Prototypen entstanden – und so meldete die junge Frau vor gut eineinhalb Jahren ein Patent für ihren BH-Träger-Halter an.

Das Logo von „Paulette“ gibt einen Sinn

Wie sie genau auf den Namen „Paulette“ gekommen ist, weiß Sandra Wiedemann nicht mehr. Sie wollte aber, dass ihr Produkt einen Namen trägt, so wie die „Emil“-Flasche. Über „Paulinchen“ kam sie dann auf „Paulette“. Das Logo, von der Mindelheimerin Nina Schmid entwickelt, zeigt eine geschwungene Schrift. Die beiden T von „Paulette“ bilden ein Kreuz – wie die echte „Paulette“ und die beiden Träger.

Die Idee ist einfach, aber durchdacht: Ein Stück Stoff, in dem sich ein verstellbares Band versteckt, das an die BH-Träger geklipst wird. Die Einheitsgröße passt somit fast jeder Frau. Das klingt simpel. Dahinter steckt aber viel Arbeit und Maßnehmen bei den unterschiedlichsten Frauentypen. „Wir wollten es so weit als möglich standardisieren, dass wir in Kleinserie produzieren können“, sagt Patricia Honold, die in Schlingen ein Schneider-Atelier betreibt. Sie und Sandra Wiedemann haben sich auf einer Familienfeier kennengelernt – und kamen ins Geschäft. Honold kam Wiedemann bei den Produktionskosten entgegen; auch, weil je ein Euro jeder Paulette an den Bruder von Sandra Wiedemann geht, der seit einem Unfall querschnittsgelähmt ist. „Paulette hilft jedem“, sagt ihre Erfinderin. Ihr war es wichtig, den Trägerhalter in der Region fertigen zu lassen. „Man braucht jemand, der ums Eck ist.“

Denn es gab vieles, das geklärt werden musste. Welche Stoffe? In welcher Reihenfolge werden sie verarbeitet? Welche Borten passen dazu? Wo wird das Pflegeetikett bei durchsichtigen Stoffen platziert? Und wie halten diese kleinen Pferdeköpfe? Alles ist Handarbeit – zwar nicht vergleichbar mit einem komplizierten Schnitt für ein Kleid, aber: „Es macht Spaß!“, sagt Patricia Honold, die so begeistert ist wie Sandra Wiedemann und gemeinsam mit ihr immer neue Variationen entwickelt.

Paulette gibt es schlicht, traditionell oder in Spitze

Da gibt es die schlichte Paulette in weiß oder schwarz, zünftige Paulettes, die sich gut zum Dirndl tragen lassen, Paulettes aus edler Spitze oder mit Pferdmotiven verziert. Letztere kamen vor allem auf der Reitermesse gut an, auf der Sandra Wiedemann ihre Paulettes präsentiert hat. Die gelernte Verlagskauffrau ist als Reitlehrerin und Bereiterin fest in der Szene verwurzelt. Ansonsten verkauft die zweifache Mutter ihren Trägerhalter vor allem übers Internet. Doch das Schwierige: „Es kennt einen keiner“, sagt sie.

Aber sie hält es so, wie sie es bisher auch getan hat: „Ich mach’ einfach mal“, sagt die junge Frau und lächelt zuversichtlich. „Das wächst langsam.“ Bisher hätten sich immer wieder neue, richtige Türen geöffnet. „Ich hoffe, dass Paulette nun an die Frau kommt.“ Bei Reiterinnen kam ihr Produkt bislang sehr gut an, doch sie hofft, auch anderen damit helfen zu können. Übrigens hält Paulette nicht nur die BH-Träger zusammen, sondern kann auch dafür eingesetzt werden, einen (tiefen) Ausschnitt zu kaschieren oder zu verzieren.

Verlosung Sandra Wiedemann stellt drei „Paulettes“ für eine Verlosung zur Verfügung. Wer bisDonnerstag, 31. August, eine Mail mit dem Betreff „Paulette“ an redaktion@mindelheimer-zeitung.de schickt (bitte Namen und Kontaktdaten angeben), kann gewinnen.