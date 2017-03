2017-03-16 08:59:00.0

Wahlen Peter Fendt zieht Kandidatur für den Bundestag zurück

Nach fremdenfeindlichen Aussagen zieht sich der Politiker auch von mehreren Ämtern zurück.

Auf fremdenfeindliche Aussagen ihres Politikers Peter Fendt hat die Bayernpartei (BP) nun reagiert. Es gibt zwar kein Parteiausschlussverfahren gegen den Marktoberdorfer, sagt Parteichef Florian Weber. Jedoch zog Fendt seine Bundestagskandidatur zurück und trat als Ostallgäuer Kreiskassierer ab. Zudem kandidiert er nicht mehr für den BP-Parteiausschuss. Laut Weber kamen die Rücktritts-Vorschläge von Fendt selbst, „um der Partei keinen Schaden zuzufügen“. Am Montag befasste sich der Marktoberdorfer Stadtrat mit Fendt. Alle Fraktionen wiesen dessen Aussagen als rassistisch zurück. Fendt hatte Asylbewerber aus Afrika pauschal „Neger mit geringen Fähigkeiten“ genannt, „die deutsche Frauen belästigen“. Nun sagt er, er habe keine Flüchtlinge in Marktoberdorf gemeint, sondern diejenigen, „die Silvester in Köln Frauen belästigten“. (hkw)