2017-10-25 15:49:00.0

Polizeieinsatz Pfaffenhausen: Suche nach der Vermissten geht weiter

Eine 76-jährige Frau wird seit einigen Tagen vermisst. Die Polizei sucht derzeit an den Weihern bei Pfaffenhausen nach ihr. Von Melanie Lippl

Die Suche nach einer vermissten 76-jährigen Frau geht weiter. Am heutigen Mittwoch war eine Einheit der Bereitschaftspolizei Dachau nördlich von Pfaffenhausen im Einsatz und suchte mithilfe eines Sonargeräts im Weiher - jedoch erfolglos.

Bereits am Montagabend hatte ein Hubschrauber für Aufsehen gesorgt. Angehörige hatten die Frau am Montagnachmittag als vermisst gemeldet. Sie war zuletzt vor einer Woche in ihrem gewohnten Umfeld gesehen worden. Die Vermisste ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank, hat halb-lange, glatte blonde Haare und ist vermutlich mit einem olivgrünen Parka bekleidet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Hinweise unter der Rufnummer 08261/76850 oder 110.

Die Suche soll nach Aussagen eines Polizeisprechers am morgigen Donnerstag mit Tauchern fortgesetzt werden.