2017-04-01 00:36:17.0

Wasserkraft Planungen für Kraftwerk am Walterwehr gehen weiter

Landeskraftwerke GmbH will die Turbinen an der Waltermühle ersetzen und ist für Ideen und Kritik offen

Morgen laden die Wertachfreunde zu einem ganztägigen Filmfest, bei dem die Zukunft der Wertach und die Schönheit intakter Flusslandschaften im Mittelpunkt stehen. Das Filmhaus Huber in Türkheim wird zur Plattform für verschiedene Filme und Gesprächsrunden. Unter anderem wird eine Expertenrunde ab 11.30 Uhr über die Bedeutung der Flusslandschaften für den Naturhaushalt diskutieren. Gut möglich, dass dabei auch die Pläne für den Neubau eines Wasserkraftwerkes am Walterwehr zur Sprache kommen.

Im Juli des vergangenen Jahres hatten Vertreter der staatseigenen Bayerischen Landeskraftwerke GmbH (LaKW) in Türkheim die Pläne für den Neubau eines Wasserkraftwerks am Walterwehr vorgestellt.

In einer lebhaften Diskussion äußerten damals wie berichtet viele Bürger starke Bedenken gegen das Vorhaben. Damals erteilten Vertreter aller örtlichen Natur- und Tierschutzorganisationen sowie die Fischereivereine dem vorgestellten Plan eines Wasserkraftwerkes an der Waltermühle eine klare Absage.

Danach war es um das Projekt ruhig geworden. Nach einer Anfrage von Bürgermeister Christian Kähler informierte die LaKW jetzt über den aktuellen Stand der Vorplanungen. Unmittelbar vorher hatte die LaKW mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten gesprochen, das für die Wertach in diesem Bereich zuständig ist.

An der Absicht, die vorhandenen beiden Turbinen der Waltermühle durch ein größeres, innovatives Kraftwerk zu ersetzen, hält die LaKW unverändert fest. Zusammen mit dem WWA Kempten solle das Walterwehr auch wieder durchgängig für Fische gemacht werden.

Für den Fischaufstieg untersuchte das von der LaKW beauftragte Planungsbüro in der Zwischenzeit mehrere Varianten. Zusammen mit den beim Gespräch anwesenden Wertachfreunden wurden Vor- und Nachteile der verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten diskutiert. Die LaKW favorisiert an diesem Standort einen Fischlift oder eine Fischwendelschleuse. Beides sind neuartige Techniken mit geringem Platzbedarf und dem Vorteil, dass der Einstieg ideal direkt neben der Hauptströmung am Auslauf des Kraftwerks liegt.

In den Gesprächen mit dem Wasserwirtschaftsamt, dem Markt Türkheim und den Wertachfreunden entwickelte die LaKW weitere Ideen zu einer Aufwertung des Umfeldes. So könne der dort teils betonierte, teils verrohrte Lauf des Langweidbaches geöffnet und naturnah umgestaltet werden. Er würde damit nicht nur den dortigen Lebensraum bereichern, sondern auch für die Bevölkerung erlebbar. Neben Ideen für eine attraktivere Freizeitnutzung skizzierte die LaKW auch ökologische Aufwertungen im weiteren Umfeld. Hier arbeite man gern mit den Wertachfreunden zusammen.

Die LaKW betonte, das Projekt befinde sich immer noch im Stadium der Vorplanung. Für Ideen, Vorschläge und Kritik sei man offen. Wenn aber alle Beteiligten, insbesondere Gemeinde, Naturschutzverbände, Fischerei, Grundstückseigentümer und die Wasserwirtschaft konstruktiv zusammenarbeiten, könne hier ein Projekt verwirklicht werden, von „dem letztlich alle Seiten profitieren“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. (alf/mz)