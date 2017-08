2017-08-10 00:36:02.0

Polizei II Plötzlich abgebogen: Unfall

Überholendes Auto übersehen

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Ettringen und Siebnach: Ein Autofahrer überholte zwei andere Fahrzeugen, als der Fahrer des vorausfahrenden Transporters plötzlich ausscherte und nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem aber niemand verletzt wurde. Laut Polizei hat der 45-Jährige seine Rückschaupflicht vernachlässigt. Die Fahrerin des zweiten Pkw konnte rechtzeitig abbremsen und war nicht betroffen. Der Sachschaden an den beiden Unfallfahrzeugen beläuft sich auf rund 11 000 Euro. (alf)