Kriminalität Polizei sucht nach Trickbetrügern

Unbekannte haben sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und versucht, so Geld zu ergaunern – auch im Unterallgäu. Bei einer Kaufbeurerin waren sie erfolgreich. Von Melanie Lippl

Sie rufen vornehmlich bei älteren Frauen an und versuchen, diese um ihr Geld oder ihren Schmuck zu bringen. Häufig haben die Betrüger keinen Erfolg, doch manchmal – wie jüngst in Kaufbeuren – lohnt es sich für sie umso mehr. Nachdem eine Rentnerin Betrügern 23000 Euro übergeben hat und es auch im Unterallgäu zahlreiche Fälle gab, bei denen Menschen angerufen und auf Geld angesprochen wurden, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Die Ermittler veröffentlichten nun ein Phantombild und fragen die Bevölkerung: Wer kennt diesen Mann?

In der zweiten Januarwoche sind mehrere Senioren im Unterallgäu und in der Region Kaufbeuren von angeblichen Polizisten angerufen worden, die sagten, sie seien vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Wie die Gauner ihren Opfern glauben machen wollten, sei vor Kurzem eine Einbrecherbande festgenommen worden. Die Betrüger bezogen sich in den Gesprächen auf die Region, in der ihre Opfer wohnen. So ist zum Beispiel von Erkheim die Rede, wo die Einbrecher angeblich gefasst wurden.

Das Geld erhalte sie wieder zurück, versprachen die Betrüger

Bei dieser „Festnahme“ habe man einen Zettel mit Namen und Anschriften bei den Einbrechern gefunden, erzählen die Betrüger am Telefon weiter. Sie fragen die Angerufenen, ob sie Wertsachen oder größere Geldbeträge zu Hause lagern. Falls ja, so würden sie, die Polizeibeamten, vorbeikommen und die Wertgegenstände in Verwahrung nehmen, damit Einbrecher leer ausgehen. Bei der Rentnerin in Kaufbeuren gingen die Betrüger laut Polizei sogar weiter und erklärten ihr, dass ihr Geld, das sie auf der Bank verwahrte, als Lockmittel für weitere Einbrecher dienen könnte. Sie würde also mit ihrer Hilfe der Polizei dienen. Das Geld erhalte sie selbstverständlich im Anschluss wieder zurück.

Nachdem die Frau die ganze Nacht unter dem Eindruck mehrerer Anrufe stand, hob sie bei einer Bank 23000 Euro ab und übergab das Geld den Betrügern in dem Glauben, dass es sich dabei um echte Kriminalbeamte handle, heißt es im Polizeibericht. „Dies belegt eine absolut überzeugende Vorgehensweise der Betrügerbande, die ihre Opfer oftmals unter Druck setzen“, schreibt die Polizei weiter.

Mithilfe der Frau hat das Bayerische Landeskriminalamt ein Phantombild des Mannes erstellt, der das Geld abgeholt hat. Der Gesuchte war rund 1,75 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer beigen/gelblichen Hose und einem dunklen Oberteil.

Gibt es Zusammenhänge zu anderen Fällen?

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren prüft nun Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Fällen in Neu-Ulm, Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu, bei denen es aber nicht zur Auszahlung von Bargeld kam, weil die Angerufenen Zweifel an der Echtheit der angeblichen Polizeibeamten hatten.

„Dass die Polizei so etwas nicht macht, ist eigentlich klar“, sagt Pressesprecher Christian Eckel vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten. Doch die Gauner haben ihre Methoden, um glaubhaft zu machen, dass sie auch wirklich von der Polizei seien. So ändern sie zum Beispiel mittels der entsprechenden Technik die Rufnummer („Call ID Spoofing“ genannt), die es im Display des Angerufenen anzeigt. Ein Opfer hatte beispielsweise die 110 mit Ulmer Vorwahl auf dem Telefon, andere sahen die Telefonnummern der hiesigen Polizeiinspektionen.

Eine 90-jährige Unterallgäuerin erkannte dennoch, dass der Anrufer kein echter Polizeibeamter sein konnte. Sie hatte schon von einer solchen Betrugsmasche gehört und ging dem Anrufer mit dem norddeutschen Akzent deshalb nicht auf den Leim. Nach dem Telefonat rief sie sofort die Polizei an. Neben der Kriminalpolizei in Kaufbeuren ermittelt nun auch die Kripo in Memmingen.

Wem ist der Mann auf dem Phantombild bekannt? Hinweise unter der Rufnummer 08341/933-0 an die Kripo Kaufbeuren oder jede andere Polizeidienststelle. Im Eilfall die Notrufnummer 110 wählen, rät die Polizei.