2017-10-24 09:43:47.0

Alarm in Mindelheim Polizei sucht vermisste ältere Dame

Hubschrauber kreiste am Abend längere Zeit über der Stadt

Ein Hubschrauber, der am Montagabend längere Zeit Mindelheim stand, hat für Aufsehen gesorgt. Grund war eine Suchaktion der Polizei nach einer älteren Dame, die vermisst wurde. Die Suche blieb erfolglos, die Frau wird nach wie vor vermisst. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage der MZ in Kempten. Näheres zu dem Fall will die Polizei im Laufe des Tages bekannt geben.