2017-04-08 06:38:00.0

Brauchtum Prachtvolle Osterbrunnen und viel Musik in Bad Wörishofen

Palmweihe, Osterbrunnenfest, Ostereiermarkt und ein verkaufsoffener Sonntag sollen die Besucher locken.

Am Wochenende geht es wieder einmal rund in Bad Wörishofen: Der achte Internationale Ostereiermarkt und das Osterbrunnenfest sollen die Besucher in die Stadt locken. Dort warten die Einzelhändler zudem mit einem verkaufsoffenen Sonntag auf. Insgesamt 12 wunderschön verzierte Osterbrunnen wird es heuer geben, einen mehr als bisher. Neu hinzu kommt der Brunnen am Denkmalplatz. Das Fest beginnt am Sonntag, 9. April. Folgende Konzerte finden im Rahmen des Osterbrunnenfestes statt: Eröffnungskonzert mit dem Musikverein Stockheim am neuen Osterbrunnen am Denkmalplatz (14 Uhr); Stadtkapelle am Bahnhofsbrunnen (14.30 Uhr), Musikverein Stockheim am Moschner-Brunnen (15 Uhr), Stadtkapelle Kistler-Brunnen (Hauptstraße, 15.30 Uhr), Musikverein Stockheim am Luitpold-Leusser-Brunnen (16 Uhr), Stadtkapelle am Genobank-Brunnen (16.30 Uhr), Musikverein Stockheim am Wasserrad (Kneippstraße, 17 Uhr) und Stadtkapelle Bad Wörishofen am Bartholomäus-Brunnen (17.30 Uhr). Bei schlechtem Wetter entfällt das Fest. Der Ostereiermarkt am Samstag und Sonntag im Kurhaus findet aber auf jeden Fall statt, von 10 bis 18 Uhr. Bereits am Freitag eröffneten die Kindergartenkinder der Gartenstadt den dortigen Brunnen mit einem Singspiel. Die Kinder haben den Brunnen selbst geschmückt. Auch heuer wird es wieder Osterbrunnen-Führungen des Kur- und Tourismusbetriebes geben, an den Samstagen 8., 15. und 24. April. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Steinbrunnen vor dem Kurhaus. „Sie erfahren näheres zum Brauch der geschmückten Osterbrunnen, sowie noch manch spannende Geschichte zu den künstlerisch gestalteten Brunnen“, verspricht die Leiterin der Gäste-Information, Anne-Rose Baumhämmel mit. Die Teilnahme ist mit Gästekarte frei. Die „Aktiven Einzelhändler Bad Wörishofens“ beteiligen sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag am Fest, von 12 bis 17 Uhr.

Die Palmweihe und Palmprozession 2017 mit anschließendem Gottesdienst in St. Justina findet ebenfalls am Sonntag, 9. April, statt. Treffpunkt zur Prozession ist um 10 Uhr am Sparkassenbrunnen. Kurkonzerte finden aufgrund des Ostereiermarktes von Freitag bis Sonntag im Haus „Zum Gugger“ statt. (m.he, mz)