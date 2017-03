2017-03-13 00:36:47.0

Preisgekrönte Talente im Kurtheater

Rotary fördert junge Musiker

Sechs Preisträger des Jugend-Musik-Förderpreises Allgäu 2016 werden am Sonntag, 19. März, um 10.30 Uhr im Kurtheater ein außergewöhnliches Konzert geben. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden für den Jugend-Musik-Förderpreis Allgäu sind willkommen.

Stücke von Domenico Scarlatti, David Watkins, Alexander Arutjunjan, und Django Reinhardt lassen eine abwechslungsreiche Matinee erwarten. Der Rotary Club Bad Wörishofen unterstützt zusammen mit dem Rotary Club Memmingen/Allgäuer Tor besonders begabte junge Musiker aus dem Allgäu mit einem Jugend-Musik-Förderpreis in Höhe von insgesamt 6000 Euro.

ANZEIGE

Einer der so Geförderten – Nico Franz mit seiner Violine – wird bei dem Konzert im Kurtheater von Junko Podwojewski am Klavier begleitet und spielt die Violin-Sonate in G-Dur, KV 379, 1. Satz von Wolfgang Amadeus Mozart.

Da der Preis alle zwei Jahre ausgeschrieben wird, dürfen dieses Jahr die Preisträger des vergangenen Jahres mit diesem Konzert auftreten. (mz)