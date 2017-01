2017-01-26 15:52:00.0

Natur Probleme am Bad Wörishofer Waldsee

Die Eigentümer fühlen sich bei der Sicherung des Damms vom Landratsamt allein gelassen. Die Behörde sieht das anders. Es geht um den Hochwasserschutz für die Südstadt. Von Markus Heinrich

Wie geht es mit dem Waldsee weiter? Im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, dass der See bei starken Regenfällen schnell zu einem Problem für die Stadt werden kann. Feuerwehr und Wasserwacht schützen den Damm damals mit einer Spezialfolie und verhinderten so Schlimmeres. Würde der Damm brechen, hätte dies Folgen. Diese bezeichnete Bernhard Vogt vom Spezialbüro Blasy/Øverland im Dezember im Stadtrat als „dramatisch“. Der etwa 200 Meter lange und 150 Meter breite See liegt unweit des südlichen Stadtrandes. Er befindet sich im Eigentum der Familie Stapfer. Winfried Stapfer, einst selbst Stadtratsmitglied, hat bereits weitere Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Gefahr zu mindern. Nun soll ein weiterer Überlaufschutz gebaut werden. Der Termin stehe noch nicht fest, sagte Stapfer gestern. Vermutlich werde es im Frühjahr losgehen. Doch Stapfer sieht noch eine weitere Gefahr für den Damm: Biber. Vom Landratsamt fühlt er sich da ziemlich alleine gelassen. Dabei seien am nördlichen Uferbereich bereits Aushöhlungen sichtbar. Er könne nicht verstehen, dass man in diesem Fall die Biber nicht einfangen dürfe, sagt Stapfer. Die Tiere könnten dann dort ausgesetzt werden, wo sie weniger großen Schaden verursachen können. Stattdessen müsse er täglich den regulierbaren Ablauf des Sees von Biberverbiss freiräumen, damit sich das Wasser nicht schnell staut. Dass dieser sogenannte Mönch, das Streichwehr und die Überlaufscharte bei extremen Wetterverhältnissen intakt sein müssen, betont auch das Landratsamt. Zuständig seien die Stapfers. Werde das eingehalten, so „kann nach Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde auch bei Anwesenheit von Bibern im Waldsee die Hochwassergefahr gering gehalten werden“, heißt es.

Dass diese Arbeiten aufwändig sind, rechtfertige noch nicht den Fang von Bibern. Die Untere Naturschutzbehörde habe den Waldsee-Eignern zudem angeboten, Materialkosten von bis zu 400 Euro für einen Baustahlkorb zu übernehmen, um den Ablauf zu schützen. Davon höre man zum ersten Mal, sagte Winfried Stapfer gestern.

Der Biber ist besonders streng nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt. „Sollte jedoch ein Biber Untergrabungen am nördlichen Damm verursachen, die eine Gefahr für den Damm oder die Benutzer des Dammkronenweges erwarten lässt, wird die Untere Naturschutzbehörde sofort eine Abfanggenehmigung erteilen“, kündigt Eva Büchele an, die Sprecherin des Landratsamts. „Bisher konnte dies jedoch bei verschiedenen Kontrollen durch den Biberberater, die Stadt Bad Wörishofen und die Untere Naturschutzbehörde nicht festgestellt werden.“ Der Waldsee sei seit Jahren ein Biberrevier, weiß man am Landratsamt. „Der Biber hält sich jedoch im südlichen Bereich des Waldsees auf“, so Büchele. Aufgrund des im Winter zu sehenden Verbisses an den Gehölzen um den Waldsee vermutet die Untere Naturschutzbehörde eine Biberfamilie. „Diese ist jedoch nicht an dem Gesamtzustand des Ufers und der Auslaufbauwerke verantwortlich.“