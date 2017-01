2017-01-26 00:33:34.0

„Profil“ geht zu den eigenen Wurzeln

Die größten Talente der Kleinkunstszene

Die Kneippstadt als Bühne für Talente aus Kabarett und Kleinkunst: Diesen Anspruch will der Kleinkunstverein Profil heuer ganz besonders betonen. „Wir haben uns darum bemüht, diesmal noch weniger bekannte Künstler und hoffnungsvolle Nachwuchskräfte zu verpflichten, um unserem Anspruch, Förderer des Kabaretts und der Kleinkunst zu sein, gerecht zu werden“, teilt Stefan Ibel mit. Die älteste unabhängige Kulturinitiative Bad Wörishofens erinnert also selbst an die eigenen Wurzeln. Seit nunmehr 33 Jahren steht Profil für bemerkenswerte Veranstaltungen. Talente, die in Bad Wörishofen einen ihrer ersten großen Auftritte erhielten, gehören heute zum festen Personal auf den großen Bühnen der Republik und im Fernsehen.

Die erste Vorstellung des Jahres bestreitet am 18. Februar Martin Großmann mit „Krafttier Grottenolm“. Karten gibt es bereits im Vorverkauf. Frederic Hormuth mit „Halt die Klappe – wir müssen reden“ (31. März), Lisa Eckhart (6. Mai, „Als ob Sie Besseres zu tun hätten“), Lisa Catena („Grenzwertig“, 16. September), Lutz von Rosenberg Lipinsky („Wir werden alle sterben!“, 29. Oktober) und Matthias Ningel („Jugenddämmerung“, 25. November), ergänzen das Jahresprogramm. (m.he)