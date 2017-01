2017-01-29 11:24:00.0

Polizei Prügelei unter Asylbewerbern

Vier Verletzte bei Auseinandersetzung in Türkheim. Ein 20-Jähriger droht mit abgebrochenen Bierflaschen. Von Markus Heinrich

In einer Türkheimer Asylbewerberunterkunft ist am Freitagabend ein heftiger Streit ausgebrochen. Die Prügelei löste einen Polizeieinsatz aus. Zwei syrische Asylbewerber im Alter von 19 und 23 Jahren sowie zwei pakistanische Asylbewerber im Alter von 18 und 19 Jahren waren in die Auseinandersetzung verwickelt. Alle vier Männer wurden dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt. Zudem wurde Inventar der Unterkunft beschädigt.

Als Haupttäter hat die Polizei einen 20-jährigen Syrer ausgemacht, der erheblich angetrunken war. Der Mann habe seine Kontrahenten mit abgebrochenen Bierflaschen bedroht. Mehrere Streifen der Polizei waren im Einsatz. Die Beamten konnten den Streit schlichten. Am Ort des Geschehens hielten sich auch Personen auf, welche nicht in der Unterkunft wohnen. Diese seien aus dem Gebäuden verwiesen worden, teilt die Polizei mit. Was zu dem Streit führte, teilte die Polizei nicht mit. Den genauen Tatablauf müssten nun die weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Wörishofen klären, hieß es.