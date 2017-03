2017-03-11 12:08:00.0

Fahrrad Radeln unter Strom

Eigentlich ist Helmut Gießl für das Auto-Tuning bekannt. Nun „frisiert“ seine Stettener Firma auch Zweiräder. Von Melanie Lippl

Bislang hat sich die Stettener Firma G-Tech vor allem im Auto-Tuning einen Namen gemacht. Bekannt ist sie zum Beispiel für ihre selbstgebauten Auspuffanlagen, zudem betreut eine Abteilung der Firma mehrere Fahrzeuge im Rennsport. Nun aber widmen sich Firmenchef Helmut Gießl und Abteilungsleiter Armin Kloke einem anderen Thema, das ihrer Meinung nach noch eine gute Portion Lifestyle verträgt: E-Bikes.

Bis auf wenige Ausnahmen wirken Fahrräder mit Elektroantrieb meistens ziemlich unsportlich, fand Firmenchef Gießl, selbst leidenschaftlicher Radler. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter und Radmarathon-Teilnehmer Armin Kloke wollte er diese Zweiräder „moderner und hipper“ machen. Sie entschlossen sich, ins Fahrradgeschäft einzusteigen, den Deutschland-Vertrieb für einen österreichischen Fahrradhersteller zu übernehmen und diese Zweiräder mit Elektromotoren auszustatten. Das Besondere dabei: Dieser E-Antrieb lässt sich auf Wunsch auch bei fast jedem anderen Fahrrad nachrüsten und – das war Gießl besonders wichtig – er wirkt sehr modern. Auf den ersten Blick ist die Batterie gar nicht als solche zu erkennen. Man könnte meinen, der Radler wäre mit einer größeren, schwarzen Trinkflasche unterwegs. Doch in dem Zylinder befindet sich die Energie, die man in drei Stufen abrufen kann. Eine „leichte, stylishe Mobilität“ nennt Gießl das. In Japan, wo G-Tech eine Auslandsvertretung betreibt, habe das E-Bike „eingeschlagen wie eine Bombe“.

Grundsätzlich glaubt Gießl, dass auch in Deutschland künftig immer mehr Menschen auf die elektrische Unterstützung beim Radeln zurückgreifen werden. Vor allem in den Städten sei dieser Trend schon erkennbar, beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit. Aber auch bei den Mountainbikern – besonders bei denjenigen, die das Bergabwärtsfahren lieben – etabliere sich der zusätzliche Motor am Fahrrad immer mehr. „In fünf Jahren ist der Muskelkraft-Mountainbiker in der Minderheit“, glaubt Gießl. Er und Kloke setzen vor allem auf Menschen ab Mitte 40, die etwas Sport treiben wollen. „Und Fahrradfahren geht immer.“

Wer möchte, kann trotz des „Tunings“ am Fahrrad ohne Akku fahren: Dazu muss er einfach die „Trinkflasche“ aus ihrer Halterung nehmen und schon fährt er ohne Hilfe. Die G-Tech-Mitarbeiter wollen für ihre Kunden nicht nur das Fahrrad persönlich zusammenstellen, sondern, wenn gewünscht, auch einen Ernährungs- und Trainingsplan. Für die Extra-Portion Motivation gibt es künftig jeden ersten Mittwoch im Monat eine Radtour, an der auch Nicht-Kunden teilnehmen können – ob mit oder ohne getuntem Zweirad.

Lifestyle-Nacht Sich und ihre Arbeit präsentiert die Firma G-Tech bei der ersten Lifestyle Night. Neben Fahrrädern und Autos gibt es eine Steampunk- Modenschau zum Anschauen, Whiskys, Cocktails und Asiaküche zum Schmecken und Livemusik mit den Red Back Spyders zum Hören. Los geht es am heutigen Samstag, 11. März, ab 20 Uhr in der Saulengrainer Straße 15 in Stetten.