2017-03-20 00:36:52.0

Gemeinderat Ramminger Finanzen unter der Lupe

Der Kommunale Prüfungsverband hat derzeit turnusmäßig die Unterlagen aus den Jahren 2011 bis 2014 in der Mangel. Wann jedoch Ergebnisse bekannt werden, steht in den Sternen Von Alf Geiger

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) macht derzeit das, was sein Name verspricht: Er prüft die Rechnungs- und Kassenprüfungen der Gemeinde Rammingen aus den Jahren 2011 bis 2014. Und die Prüfung läuft noch immer – obwohl der überprüfte Zeitraum bereits zwischen sechs und drei Jahren zurück liegt. Für Insider eine ungewöhnlich lange Zeit – zumal die Prüfung eines gesamten Rechnungsjahres üblicherweise gerade mal zwei, drei Wochen in Anspruch nehme.

Trotz dieser langen Zeit kann der geschäftsführende Direktor des BKPV, Günter Heimrath, derzeit aber noch nicht absehen, wie lange die laufenden Prüfungen noch in Anspruch nehmen werden. Heimrath stellt auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung auch klar, dass die Kassen- und Rechnungsprüfungen durch den BKPV „gesetzlich vorgeschriebene, turnusmäßige Prüfungen“ seien. Es gebe demnach auch keinen konkreten Anlass zur außerordentlichen Überprüfung, betont Heimrath in einem Schreiben an die MZ.

Für die Ramminger Kommunalpolitik bedeutet das: Das Tauziehen zwischen den beiden sich scheinbar unversöhnlich gegenüber stehenden kommunalpolitischen Lagern geht unvermindert weiter – und ein Ende ist nicht absehbar.

Denn: Ob und – wenn ja – welche Ergebnisse die Prüfung der Ramminger Finanzen ergeben haben, ließ der geschäftsführende Direktors des BKPV ebenfalls offen: „Die weitere Behandlung der Prüfungsergebnisse nach Abschluss der Prüfung fällt in die Zuständigkeit der geprüften Stelle, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Rechtsaufsichtsbehörde“, so Heimrath. Nachdem die Prüfung noch nicht abgeschlossen sei, könnten auch keine Aussagen über die endgültigen Ergebnisse getroffen werden, heißt es weiter.

Zwar sei der BKPV „bestrebt, die Prüfungen zeitnah abzuschließen“, so Heimrath – wann dies jedoch der Fall sein wird, könne nicht gesagt werden. „Wir bitten um Verständnis“, schreibt der geschäftsführende Direktors des BKPV. Sollte dies jedoch irgendwann der Fall sein und der BKPV kommt zu einem Ergebnis, dann werde „die geprüfte Stelle und die Rechtsaufsichtsbehörde eine Ausfertigung des Prüfberichts bekommen“.

Das bedeutet im Klartext: Die Öffentlichkeit wird zunächst nicht informiert, welche Ergebnisse die Überprüfung der Ramminger Finanzen für den genannten Zeitraum zutage gebracht hat. Später muss dann jedoch auch der gesamte Gemeinderat öffentlich informiert werden. Dies umso mehr, nachdem der Ramminger Gemeinderat vor zwei Jahren nach teils heftigen Streitereien im Rat den Rechnungsprüfungsausschuss kurzerhand abgeschafft hatte. Begründung: Bei Gemeinden unter 5000 Einwohnern kann die Rechnungsprüfung immer auch vom Gesamtgemeinderat vorgenommen werden.

Die Fronten im Gemeinderat sind nach wie vor verhärtet

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Ramminger Rates war bis dahin mit vier Mitgliedern besetzt. Da diese sich aber bei diversen Sitzungen wegen einer Pattsituation bei der Beurteilung auf keinen Beschluss einigen konnten, und auch eine Mediation von Kämmerer Claus Dieter Hiemer von der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim die Kontrahenten Thomas Scharpf und Ulrike Degenhart auf der einen Seite sowie Hans Zitzler und Volker Schwarz auf der anderen Seite nicht zusammenbringen konnte, kam es zum Eklat (MZ berichtete).

Da auch ein vorausgegangenes Gespräch im Landratsamt keine Annäherung der Parteien gebracht hatte, schlug die Behörde vor, die Feststellung der Jahresrechnung und deren Beschlussfassung in den Gesamtgemeinderat zu verlegen – was dort zu neuen und heftigen Diskussionen geführt hatte.

Hans Zitzler hatte als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses einen Abschlussbericht vorgelegt, in dem festgestellt wurde, dass es keine Hindernisse gebe, den Jahresabschlüssen für 2012 und 2013 zuzustimmen. Doch damit wollten sich Thomas Scharpf und Ulrike Degenhart nicht zufriedengeben. Sie monierten sowohl das Prüfungsverfahren im Ausschuss, als auch das vorgetragene Ergebnis als unzureichend und nicht korrekt, was Hans Zitzler so nicht stehen lassen wollte. Man habe wie schon in den Jahren zuvor ordentlich geprüft, und auch Volker Schwarz wies die Vorwürfe vehement als unzutreffend zurück.

2. Bürgermeister Fritz Böckh erinnerte damals daran, dass die Prüfung ja bereits durch den kommunalen Prüfungsverband erfolgt sei und dieser keine Beanstandungen vorgelegt hätte. Die Abstimmung brachte dann das Ergebnis, das nach den Diskussionsbeiträgen im Rat zu erwarten war. Gegen die vier Stimmen Thomas Scharpf, Alfred Waltenberger, Georg Rauch (alle Bürgerliste) und Ulrike Degenhart (FWG) wurde der Jahresrechnung mit 7:4 Stimmen zugestimmt.

Da aber auf dieser Basis eine weitere Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsausschusses keinen Sinn mehr mache, nahm der Rat auch hier eine Änderung vor. Barth erläuterte damals die Möglichkeiten, nach denen ein Aufstocken auf fünf Mitglieder oder eine Reduzierung auf drei oder die komplette Auflösung erfolgen könnten. Bei Gemeinden unter 5000 Einwohnern gebe es die Variante, dass die Rechnungsprüfung immer auch vom Gesamtgemeinderat vorgenommen werden kann. Georg Schmid schlug dann die Auflösung vor, die wieder 7:4 Stimmen beschlossen worden war. Am Ende dieser langen Debatte mahnte Gemeinderat Manuel Rauscher damals an, zukünftig wieder eine vertrauensvollere Zusammenarbeit im Gemeinderat zum Wohle der Gemeinde zu praktizieren, zumal die Gemeinde Rammingen doch bei ihrer Schuldenfreiheit insgesamt gut da stehe.

Davon, so einige Gemeinderäte, sei man heute weiter entfernt denn je: „Wie sollte denn vertrauensvoll zusammengearbeitet werden. Im Ramminger Rat findet doch überhaupt keine Zusammenarbeit statt.“