2017-04-21 00:35:30.0

Ramminger Maibaum in neuem Glanz

Neue Schilder am Samstag zu sehen

Erstmals werden die neuen Schilder für den Ramminger Maibaum am kommenden Samstag, 22. April, der Öffentlichkeit präsentiert: Der Musikverein Rammingen stellt den Maibaum auf, der im neuen Glanz strahlt, nachdem die Maibaumbeschilderung im Verlauf des vergangenen Jahres komplett erneuert wurde. Der Maibaum wird um 18 Uhr vom südlichen Ortsrand, begleitet mit Blasmusik und Pferdegespann, bis zum Maibaumplatz an der Hauptstraße gezogen. Hierzu sind bereits alle interessierten Bürger eingeladen. Nachdem der Maibaum dort um 18.30 Uhr aufgestellt wurde, führt der Kindergarten Rammingen einen „Tanz am Maibaum“ auf. Anschließend sind alle Besucher eingeladen, gemeinsam mit der Musikkapelle Rammingen zum Feuerwehrhaus zu marschieren und dort bei Essen und Getränken zu verweilen.

Beim Zug zum Maibaumplatz wird auch erstmals der Festwagen für das 49. Bezirksmusikfest vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 in Rammingen präsentiert, der von nun an für das Bezirksmusikfest im Jahr 2019 in Rammingen wirbt. (mz)