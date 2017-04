2017-04-15 08:13:00.0

Brauchtum Ramminger Riesen-Eier sind der Renner

Nicht nur zu Ostern sind Straußeneier ein echter Hingucker. Die Bekanntheit hat auch eine Schattenseite Von Alf Geiger

In den Tagen vor Ostern steht bei der Familie Fischer in Rammingen das Telefon nicht mehr still: Aus ganz Deutschland und vereinzelt sogar aus dem benachbarten Ausland melden sich Interessierte und wollen Eier kaufen. Und weil die Familie Fischer nicht irgendwelche Eier, sondern die größten Eier der Welt zu verkaufen hat, sind die Eier der Ramminger Strauße zu einem echten Renner geworden.

Wer sich ein Straußenei kauft, der bekommt auch was für sein Geld: Immerhin 27 Hühnereier passen in ein Straußenei, das eher an das Ei eines Dinosauriers erinnert als an das eines Vogels. Tatsächlich kann man ein Straußenei auch ganz genau so verwenden wie ein „normales“ Hühnerei – nur eben in der XXXXL-Version.

ANZEIGE

Wer also ein Straußenei in die Pfanne schlägt, der muss sich schon noch ein paar hungrige Gäste einladen, um die Menge essen zu können. Geschmacklich steht es einem Hühnerei aber in nichts nacht, betont Erich Fischer: „Das schmeckt genauso wie jedes andere Ei.“ Er selbst genießt natürlich auch immer wieder mal ein Omelett aus Straußenei, doch davon wird dann schon die ganze Familie satt. Gerade bei Bastlern sind die Straußeneier ganz besonders beliebt, wie nicht zuletzt auch beim Ostereiermarkt in Bad Wörishofen am vergangenen Wochenende zu bestaunen war.

Bastler und Künstler lieben die Eier

Die Straußeneier eignen sich ganz besonders für handwerklich geschickte Künstler durch ihre dicke Schale – und natürlich durch ihre schiere Größe, die jedes andere (Oster-)Ei buchstäblich in den Schatten stellt.

Mindestens ebenso gefragt wie die Eier ist das Fleisch der Strauße, das ebenfalls zu einem echten Verkaufsschlager für die Ramminger Straußenzüchter geworden ist. „Unsere Kunden schätzen das Straußenfleisch, weil es so gesund ist“, sagt Erich Fischer stolz. Alle paar Wochen geht es daher einem der Vögel an den Kragen, so Erich Fischer. Preislich bewegt sich das Fleisch der Vögel etwa im Bereich eines guten Rindfleischs.

Auch leere Eier werden gekauft

Auch die Ramminger-Riesen-Eier sind zwar kein Schnäppchen, aber für viele ist es der Gag wert: Zehn Euro kostet ein leeres Straußenei, 20 Euro ein volles.

Gerade die leeren werden häufig als Überraschungen verschenkt, sei es zum Geburtstag oder zu Familienfesten. Und – natürlich – sorgt an Ostern ein Straußenei für einen besonderen Hingucker auf jedem Frühstückstisch.

Hobby-Züchter Erich Fischer freut sich über den Ansturm und die daraus resultierende Bekanntheit seiner Tiere, doch das scheint nicht allen Rammingern zu gefallen. Immer, wenn etwas über ihn und seine Strauße in der Zeitung stehe, so erklärt er, dann versuchen Unbekannte, ihm und seinen Straußen zu schaden. Eine mutwillig geöffnete Tür am Gatter ist da noch das Harmloseste...