Benefizaktion Ran an den Speck für den guten Zweck

Heute Informationen zur Abnehm-Aktion des TSV Ettringen

Mit einem Info-Abend am heutigen Montag, 15. Mai, um 19.30 Uhr im Sportheim startet die Abnehm-Aktion für den guten Zweck des TSV Ettringen: An diesem Abend werden alle Fragen rund um „Leichter leben mit dem TSV Ettringen“ beantwortet. Der offizielle Startschuss soll dann am Montag, 22. Mai, erfolgen: Die Teilnehmer werden gewogen und bekommen ihre Unterlagen, in denen der Verlauf der Abnehm-Aktion und der messbare Erfolg notiert wird.

Ran an den Speck – wer will nicht gerne ein paar Kilos verlieren und damit nicht nur seiner Gesundheit einen Gefallen tun: Wer bei der Abnehm-Aktion „Leichter leben“ des TSV Ettringen teilnimmt, kann auch noch etwas für den guten Zweck tun. Für jedes abgespeckte Kilo geht ein Euro an die Kartei der Not, das gemeinnützige Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Auch der Bürgermeister ist dabei

Die Idee hatte TSV-Vorsitzender Armin Gödrich, der bei seinem Vorstandsteam sofort auf offene Ohren stieß. Da war es kein Wunder, dass auch die Gemeinde Ettringen in Person von Bürgermeister Robert Sturm seine Unterstützung zusagte. Mit Helmut Striebel von der Marien-Apotheke Mindelheim wurde noch ein weiterer Partner aus der Gesundheitsbranche gewonnen.

Abgerechnet wird dann im Herbst: Für jedes Kilo, das sich die Ettringer von den Hüften geschwitzt haben, gibt es von mehreren Sponsoren einen Euro als Spende für die Kartei der Not.