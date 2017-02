2017-02-24 00:38:38.0

Gesundheit Ran an den Speck

Schönheits-Papst Werner Mang bietet am Hotel Sonnenhof eine innovative Methode zum Fettabbau. Bad Wörishofen soll Kunden aus München anlocken Von Alf Geiger

Die gute Nachricht: Dank der neuen Methode „Cool-Sculpting“ sollen hartnäckige Fettpölsterchen schnell und unkompliziert – und vor allem ohne Operation – verschwinden. Die schlechte Nachricht: Der Patient muss selbst auch seinen Teil dazu beitragen, um seine Traumfigur zu bekommen: Sport, gesunde Ernährung – und ein ausreichendes finanzielles Polster sind Voraussetzung, damit die neue Methode erfolgreich sein kann. Soll etwa der „Schwimmreifen“ am Bauch um bis zu 50 Prozent reduziert werden, muss der Patient rund 2800 Euro hinblättern.

Am besten funktioniere diese Methode in einem schönen Umfeld, idealerweise an einem Wellness-Wochenende, betonte Schönheits-Papst und Medien-Profi Professor Werner Mang gestern bei der Vorstellung seiner neuen Methode. Dass das „Cool-Sculpting“ ab sofort ausgerechnet am Steigenberger Hotel „Der Sonnenhof“ in Bad Wörishofen angeboten wird, ist laut Mang auch kein Zufall: „Hier in meiner Allgäuer Heimat und in diesem Fünf-Sterne-Superior-Hotel sind die Voraussetzungen ideal, um ohne OP zu seiner Traumfigur zu kommen“, betonte der bekannte Schönheits-Chirurg, dessen Familie aus Babenhausen kommt und der selbst in Ulm geboren ist. An Mangs Bodensee-Klinik in Lindau gegen sich die Reichen und Schönen die Klinke in die Hand, und Mang sieht gerade in dieser Klientel auch ein enorme Potenzial für die Kneippstadt: „Bad Wörishofen ist die ideale Alternative zum Tegernsee“, sagte Mang mit Blick auf Kundinnen und Kunden aus dem Großraum München. Jetzt gelte es nur noch, die Kneippstadt aus ihrem „Dornröschenschlaf ein bisschen wach zu küssen“.

Die neue Methode verspricht den Abbau von Fettpölsterchen um bis zu 50 Prozent nach nur einer Sitzung – egal ob das Doppelkinn, der Bauch, die Oberarme oder die Schenkel schlanker gemacht werden sollen. Angeblich ohne gesundheitliche Risiken werden Fettzellen tief gefroren, die dadurch absterben und vom Körper ausgeschieden werden. Der Patient macht es sich auf der Behandlungsliege gemütlich, bekommt ein Gerät auf die Haut gesetzt, das ein wenig an einen Mini-Staubsauger erinnert – und nach gut einer halben Stunde ist alles vorbei. Das Ergebnis sei oft schon nach wenigen Tagen sichtbar. Der Bedarf ist offenbar vorhanden: Am kommenden Wochenende sind alle Termin schon längst ausgebucht.