2016-12-30 10:03:00.0

Theaterpremiere in Hausen Rasante Komödie rund um den Führerschein

Mit viel Witz und Spielfreude begeistern Schauspieler ihr Publikum. Gelungene Premiere in Hausen Von Sabine Adelwarth

In passenden Outfits wollen Conny Boos (links) und Regina Streitel den Führerschein machen und sorgten damit für wahre Lachsalven beim Premierenpublikum in Hausen.

Wenn die Weihnachtsfeiertage langsam zu Ende gehen, ist es für viele schon guter Brauch, am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages das Theater in Hausen zu genießen. Wie könnten die Feiertage schöner ausklingen, als mit herzlichem Gelächter. So war es auch nicht verwunderlich, dass das Gemeindehaus in Hausen beim Premierenabend wieder komplett gefüllt war, als die Laiendarsteller des Theatervereins Hausen den blauen Vorhang öffneten und die Komödie „D’r Pappadeckel“ auf die Bühne brachten.

Der Dreiakter von Maria Herth steckt voller Irrungen und Wirrungen. In dem schwäbischen Schwank ist alles untergebracht, was für ein gelungenes Stück wichtig ist. Es gibt verschiedene Charakterrollen, eine Handlung, die zwar manchmal durchaus den Alltag durchschimmern lässt, im echten Leben aber zum Glück nur selten vorkommt und zu guter Letzt einen Schluss, der alles dann doch noch irgendwie gerade biegt.

ANZEIGE

Herrlich, wie die Laien-Schauspieler in ihre Rollen schlüpfen, um das Chaos auf der Bühne perfekt zu machen. Das Premierenpublikum geizte nicht mit Beifall und die Protagonisten trumpften wieder mit bester Spielmanier auf.

Verfolgungsjagd mit der Polizei

Kurzweilig und turbulent dreht sich alles um ein ausuferndes Saufgelage der Freunde Paul Holzschuh (Bert Krumm) und Karl Schäfer (Helmut Mosig). Die beiden liefern sich dann noch eine Verfolgungsjagd mit Polizist Rudi (Philipp Götzfried), sodass nach dem Alkoholtest der „Pappadeckel“ (Führerschein) weg ist.

Die Ehefrauen Rosa Holzschuh (Conny Boos) und Anna Schäfer (Regina Streitel) sollen es nicht erfahren, zu peinlich ist den Männern das Ganze.

Tochter Eva Holzschuh (Rebekka Hofmann) kommt den beiden aber schnell auf die Schliche und handelt gleich mal Geld für den langersehnten Führerschein heraus. Damit es schnell geht, heuert sie Fahrlehrer Peter Pfanner (Tobias Mosig) für einen Schnellkurs an und weil es Mengenrabatt gibt, holt sie auch gleich Mama Rosa und Anna mit ins Boot, die ebenfalls noch keinen Führerschein besitzen.

Die Ehemänner dürfen davon natürlich nichts erfahren. Damit ist das Chaos eigentlich schon perfekt, aber durch die neugierige Nachbarin Martha (Helmi Söhl), Oma Amalie (Elisabeth Wengler) und Automechaniker August (Erwin Bader) nimmt die Handlung sehr amüsant Fahrt auf und es geht auf der Hausener Theaterbühne drunter und drüber. Die Spieler zeigen dabei aber nicht nur besten Klamauk, sondern überzeugen wie immer auch mit ihrem liebevollen Bühnenbild. Hell und modern ist die Stube eingerichtet und notwendige Details bestens umgesetzt.

Kostüme und Ausstattung passen perfekt

Ganz egal ob Bert Krumm mit Wasser in den Schuhen auf die Bühne watet, Helmi Söhl mit Hühnerfedern bestückt ist oder Conny Boos und Regina Streitel in rasanten Rennanzügen ihren Führerschein absolvieren wollen, alles passt perfekt.

Rebekka Hofmann die erstmals auf der Bühne stand, meisterte ihre Premiere grandios. „Aller Respekt gleich mit einer solchen Rolle anzufangen“, lobte Spielleiter Helmut Mosig, der auch in diesem Jahr die Rollen wieder bestens besetzt hat. Seine jahrelange Theatererfahrung kann man bei der Umsetzung des Stücks immer wieder spüren.

Souffleuse Gisela Hofmann hatte bei der Premiere nicht viel zu tun, Texthänger waren keine zu bemerken. Bühnenreif geschminkt werden die Darsteller von Hannelore Wagner, Bianca Beggel, Marina Wiedemann und Catherina Schuhbauer. Für die Technik zeigt sich Uli Peter verantwortlich.

Die Laiendarsteller überzeugen in jeder Phase und sorgen mit dem originellen Stück für einen unterhaltsamen Abend, bei dem Weihnachtskalorien einfach weggelacht werden können.

Termine Weitere Aufführungen im Gemeindehaus sind am Freitag, 30. Dezember, Sonntag, 1. Januar, Freitag, Samstag und Sonntag, 6., 7. und 8. Januar sowie Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Kartenvorbestellung täglich von 19 bis 21 Uhr bei Familie Mosig unter der Telefonnummer 08265/7509.