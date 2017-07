2017-07-17 15:31:00.0

Verkehr in Türkheim Raser und nächtliche Autorennen nerven Anlieger in der Uferstraße

Seit die Geschwindigkeitsmessung abgebaut wurde, drücken offenbar immer mehr Auto- und Lkw-Fahrer aufs Gas. Und nachts wird es besonders schlimm. Von Alf Geiger

„Vrroooaaaammm ...“ Mit lautem Getöse düst wieder ein Auto an der Gruppe vorbei, die sich an der Uferstraße versammelt hat. Und selbst ohne Radar-Messgerät ist klar: Dieser Autofahrer war viel zu schnell unterwegs. Und damit ist er nicht der einzige, berichten mehrere betroffene Anwohner: „Es wird immer schlimmer“, sagt die junge Mutter, die ihr Baby auf dem Arm hält.

Dass in der breiten und gut ausgebauten Straße entlang der Wertach häufig zu schnell gefahren wird, ist beileibe nichts Neues – schon vor Jahren hatte die Gemeinde reagiert und zwischen dem Fuß- und Radweg und der Fahrbahn einen Grünstreifen angelegt. Als sich auch dies sich als nicht ausreichend erwies, wurde die mobile Geschwindigkeits-Messanlage der Gemeinde dort aufgestellt. „Da war es dann etwas besser“, meinte eine Anliegerin, die schon seit vielen Jahren mit dem Lärm und der Gefahr leben muss.

ANZEIGE

Die Geschwindigkeits-Messanlage steht jetzt aber in der Ramminger Straße – die dortigen Anwohner hatten ihrem Ärger über Raser in der Bürgerversammlung deutlich Luft gemacht (MZ berichtete). Und um die Raser in der Ramminger Straße und in der Tussenhauser Straße zu bremsen, hat sich der Gemeinderat auch über mögliche bauliche Maßnahmen den Kopf zerbrochen. Doch zunächst soll hier durch die Kommunale Verkehrsüberwachung ab Herbst „geblitzt“ werden, die Marktgemeinde ist dem Zweckverband beigtreten und hofft, dass dies bei den Autofahrern dafür sorgt, dass sie auf die Bremse treten.

Die Anwohner fühlen sich im Stich gelassen

„Und was ist mit der Uferstraße? Uns hat man wohl vergessen“, ist eine Nachbarin enttäuscht. Gefahrene Geschwindigkeiten von 80, 90 oder sogar 100 Stundenkilometern seien hier keine Seltenheit. Sie habe sich schon mehrfach mit diesem Anliegen im Rathaus beim zuständigen Sachbearbeiter gemeldet und hatte durchaus das Gefühl, dass ihre Sorgen dort auch ernst genommen werden.

Wirklich passiert oder geändert habe sich freilich gar nichts – deshalb wendeten sich die Anwohner jetzt ratsuchend an die Mindelheimer Zeitung: „Sonst hört uns ja keiner!“.

Eine andere Anwohnerin berichtete auch, dass sie sich hilfesuchend im Rathaus gemeldet habe: „Dort hat man zu mir gesagt: Sie wussten doch von vornherein, wo sie hingezogen sind.“

Und auch bei der Polizei in Bad Wörishofen stießen die lärmgeplagten Anlieger der Uferstraße auf taube Ohren: „Dort hieß es nur: Wir sind nicht zuständig.“

Alle Nachbarn vermissen die abgebaute Geschwindigkeits-Messanlage, die freilich auch ihre Schattenseiten hatte: Bei den immer wieder stattfindenden nächtlichen „Autorennen“ sei die Messanlage von den Rasern offenbar sogar als Ansporn betrachtet worden: „Dann wussten sie gleich genau, wie schnell sie unterwegs waren ...“, so ein Nachbar.

Fans empfangen die Raser grölend

Und solche illegalen Autorennen finden nach wie vor statt, berichten die Anlieger: Meistens an den Wochenenden geben offenbar jugendliche Raser an der Wertachbrücke Vollgas und düsen nebeneinander her bis zur Höhe der Flussmeisterei, wo sie dann von einer grölenden und jubelnden Menge ihrer „Fans“ empfangen werden. „Das geht ganz schön an die Nerven“, sagen die Anwohner. Besonders schlimm sei es in lauen Sommernächten – da locken diese Autorennen offenbar besonders viele „Fans“ an.

Die Betroffenen wünschen sich jetzt neben einer dauerhaften Geschwindigkeitsüberwachung vor allem mehrere Straßenschilder, die auf die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h hinweisen. „Viele wissen offenbar gar nicht, dass es sich bei der Uferstraße um eine normale Ortsstraße handelt,“ glaubt eine Nachbarin.

Und weil die Uferstraße auch als Zufahrtsstraße zum Salamander-Werk und zu den Gewerbebetrieben im Norden genutzt werde, müsse bald etwas passieren, denn: „Noch ist kein gravierender Unfall passiert. Aber muss wirklich erst etwas passieren, bevor gehandelt wird?“, sagt eine Anwohnerin und streichelt ihren Hund. Immerhin ist die Uferstraße auch Teil des „Jakobswegs“ und damit auch beliebt bei Wanderern, Spaziergängern und Fahrradfahrern.