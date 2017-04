2017-04-28 12:06:00.0

Start Raus aus Stress und Hektik

Die Gesundheitswoche beginnt am 6. Mai in Bedernau. Es gibt über 200 Veranstaltungen im ganzen Landkreis

Unterallgäu Hektik und Stress begleiten uns auf Schritt und Tritt im Alltag, in der Schule und auch im Beruf. Um herunterzukommen und die innere Balance zu finden, sollte man sich bewusst eine Auszeit nehmen, rät die Unterallgäu Aktiv GmbH. Daher stehe die Gesundheitswoche, die vom 6. bis 14. Mai stattfindet, heuer unter dem Motto „Rauszeit“.

Über 200 verschiedene Veranstaltungen umfasst das diesjährige Programm. An neun Tagen sollen große und kleine Aktionen bei Jung und Alt für Abwechslung sorgen. Sie widmen sich dieses Jahr insbesondere dem Thema Stressprävention. Viele Veranstalter haben ganz bewusst dieses Thema aufgegriffen und bieten im Rahmen von Vorträgen, Workshops, Fitness-, Entspannungs- und Ernährungsangeboten wertvolle Tipps und Anregungen zur Gesundheitsvorsorge an.

ANZEIGE

Veranstaltungshöhepunkte in diesem Jahr sind unter anderem die offizielle Auftaktveranstaltung am Samstag, 6. Mai, ab 11.30 Uhr in der Natur-Therme Bedernau, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert sowie die Mitmach-Gesundheitsmesse „(R)Auszeit“ am 13. Mai von 10 bis 17 Uhr in der Aula der Anton-Fugger Realschule in Babenhausen. Für die Veranstalter, die Unterallgäu Aktiv GmbH und die Projektgruppe Gesundheit, sind die vielen privaten organisierten Einzelveranstaltungen ebenfalls Höhepunkte. (mz)

Hier finden Sie das komplette Programm.