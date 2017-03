2017-03-13 00:37:01.0

Kneippärztebund Rein in die Praxis

Studenten lernen Kneipp und seine fünf Säulen kennen

Es war der erste Praxistag beim Kneippärztebund und gleichzeitig der erste Praxistag der Fachhochschule Kempten.

Unternehmen und Organisationen öffneten für Studierende der Hochschulen in Bayern zwei Wochen lang ihre Türen und gewährten Einblicke in die berufliche Praxis. 157 Firmen, Verbände sowie Unternehmen aus ganz Bayern nahmen teil, die für die Studierenden einen spannenden Tag vorbereiten. Sie sollten Möglichkeiten erhalten, künftige Arbeitgeber kennenzulernen, ihr persönliches Netzwerk aufzubauen und einen Einblick in die berufliche Praxis erhalten.

In diesem Rahmen besuchten sieben Studentinnen und ein Student aus den Fachrichtungen Soziale Arbeit sowie Sozial- und Gesundheitswirtschaft von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten und der Hochschule München die Ärztegesellschaft für Präventionsmedizin und klassische Naturheilverfahren, den Kneippärztebund.

Hier erwartet sie ein abwechslungsreiches Tagesprogramm: Sie lernten den Verband als Arbeitgeber kennen, erfuhren vieles über Naturheilverfahren und die Kneipptherapie sowie über Bad Wörishofen als Kurstadt.

Geschäftsführerin Ute Ammerpohl: „Mit diesem Praxistag wollen wir die Kneipp-Therapie noch mehr für junge Menschen öffnen.“ Teilweise geschieht dies bereits durch Praktika. Ein Solches leistet gerade Lisa Bachmann beim Kneippärztebund.

Sie legt ihren Master Gesundheitsmanagement und Prävention im Fernstudium ab und hat hierzu vom Kneippärztebund ein Stipendium erhalten. Die Ausbildung dauert insgesamt zwei Jahr. Während ihrer praktischen Tätigkeit beim Kneippärztebund ist sie unter anderem bei der Konzeptentwicklung mit eingesetzt.

Ute Ammerpohl: „Wir haben nicht nur Kontakte zu Medizinstudenten sondern auch zu den Randgebieten wie Sozial- und Gesundheitswirtschaft sowie Wissenschaften.“ (it)