2017-01-29 08:16:00.0

Leserskitag Rein ins Skivergnügen mit der MZ

Am 4. März geht es wieder konkurrenzlos günstig nach Balderschwang.

Alle Wintersportfreunde dürfen sich freuen: Die Mindelheimer Zeitung veranstaltet zum achten mal ihren Leserskitag. Ziel ist das familienfreundliche Skigebiet von Balderschwang. Diesmal werden die Busse am Samstag, 4. März, starten.

Heuer dürfen sich die Skifreunde auf eine nagelneue Sechser-Sesselbahn freuen. Die Bad Wörishofer Unternehmerfamilie Fischer hat für rund sieben Millionen Euro einen neuen Lift und weitere Beschneiungsanlagen gebaut. Die neue Bahn am Hochschelpen ist 1142 Meter lang und überwindet einen Höhenunterschied von 280 Metern.

Die Preise für die Tagesfahrt sind konkurrenzlos günstig. Abonnenten der Mindelheimer Zeitung können sogar noch günstiger teilnehmen. Wer im Besitz der Heimatcard ist, bezahlt als Erwachsener nur 29 Euro. Wer sie noch nicht hat: Abonnenten können sie kostenlos in den Geschäftsstellen der MZ beantragen. Karteninhaber können zahlreiche Attraktionen in der Region zum Sonderpreis nutzen.

Skigebiet ist für Erwachsene und Kinder geeignet

Die Lokalredaktion und der Verlag Hans Högel KG haben sich Unterstützer mit ins Boot geholt, damit die Tickets besonders familienfreundlich ausfallen können. Erwachsene zahlen 33 Euro, Kinder (Jahrgang 2001 bis 2010) 24 Euro. Wer eine Heimatcard besitzt, zahlt 29 Euro als Erwachsener oder 23 Euro als Kind.

Das Skigebiet eignet sich für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Für die Tagesskifahrt am 4. März sind vier Routen mit unterschiedlichen Zustiegsmöglichkeiten vorgesehen. Unter anderem gibt es auch einen Halt in Memmingen.

Zur Tagesfahrt inklusive Busfahrt, Tagesskipass, Frühstück im Bus, Après-Ski-Party und Zwei-Euro-Essens- oder Getränkegutschein gehört auch wieder das Skirennen um 14 Uhr auf der „Alten Standard“. Damit alle eine faire Chance bekommen, wird in verschiedenen Altersklassen gestartet. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren fahren in eigenen Renngruppen.

Kinder im Alter von acht bis elf Jahren bilden eine eigene Gruppe. Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren sowie zwischen 15 und 17 Jahren starten in einer eigenen Klasse ebenso wie 19- bis 49-Jährige. Wer älter als 50 Jahre ist, tritt in der Kategorie „Senioren“ an. Die Après-Skiparty beginnt um 15 Uhr.

Anmeldeschluss ist am 15. Februar

Zustiegsmöglichkeiten gibt es in Kirchheim, Pfaffenhausen, Kammlach, Mindelheim, Stetten, Markt Wald, Ettringen, Türkheim, Bad Wörishofen, Erkheim und Memmingen. Start ist um 7 Uhr, Rückfahrt um 17.30 Uhr.

Wichtiger Hinweis für Eltern: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen die schriftliche Genehmigung der Erziehungsberechtigten. Im Skigebiet gibt es keine Betreuung. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung.

Anmeldeschluss ist Mittwoch, 15. Februar. Die Anmeldung läuft ausschließlich über Linder-Reisen in Bad Wörishofen. Weil die Zahl der Plätze begrenzt ist, empfiehlt sich rechtzeitige Buchung. Partner des MZ-Leserskitages sind planerb Wintersport, Bäckerei und Konditorei Holzheu aus Dirlewang und Pfaffenhausen, das Skigebiet Balderschwang, Linder-Reisen und die Mindelheimer Zeitung. (jsto)

Anmeldung Linder-Reisen nimmt Anmeldungen unter der Telefonnummer 08247/4184, per Fax unter 08247/90251 oder per Mail an info@linder-reisen.de entgegen.