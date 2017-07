2017-07-21 00:35:49.0

Reitanlage wird zum „Soundfeld“

Musikfestival mit rund 20 Bands beginnt

Musikfans und Freunde entspannter Open-Air-Festivals kommen ab dem heutigen Freitag in Bad Wörishofen auf ihre Kosten. An der Reitanlage direkt an der Staatsstraße 2015, im Norden der Stadt, beginnt das zweitägige Soundfeld-Festival. Möglich machen das der Kulturverein Yalla Yalla und der Hirsch Lindenberg. Es ist die zweite Auflage des Festivals in der Kneippstadt. Im Vorjahr habe man einen großen Erfolg gelandet, freuen sich die Organisatoren. „Mit noch mehr tollen lokalen und internationalen Bands, noch besserer Stimmung, noch höherem Erlebnisfaktor“ wolle man heuer beim Publikum punkten.

Rund 20 Bands bringen dabei an zwei Abenden unterschiedlichste Musikstile auf die Bühne – von HipHop, Reggae und Rock über Singer/Songwriter, Folk, Indie und Punk bis hin zu Funk und Grunge. Mit dabei sind unter anderem der Mundart-Rapper Bbou, die Reggae-Band Deepwalka, das dänische Powertrio The Movement sowie Migre Le Tigre, New Tenants, I saw Daylight, Miss Weirdy, Dinosauer Truckers, Weltraum Power, Alex Kelman, Katze Blau, Snotty Holly, Casino Blackout, Harem, Lovewash, Ship & Anchor, Gravy Club und Streumix.

„Das Soundfeld ist im letzten Jahr super angekommen, die Resonanz war überwältigend – für uns war daher klar, dass wir Musikfans aus der Region auch dieses Jahr wieder ein starkes Festival bieten wollen“, so Peter Waibel von „Yalla Yalla Kultur hilft“.

Unter den Bands habe sich schnell herumgesprochen, dass „ihnen das Soundfeld ein ziemlich professionelles Forum bietet. Daher freuen wir uns, dass wir auch dieses Jahr wieder ein beeindruckendes Line-up zusammenstellen konnten“, ergänzt Chris Pumpino vom Hirsch Lindenberg.

Wie schon im letzten Jahr geht auch der Erlös des zweiten Soundfeld-Festivals wieder an gute Zwecke. Unterstützt werden die Initiativen von Yalla Yalla in Lateinamerika und Afrika sowie die Kulturprojekte, die das Hirsch-Kollektiv auf die Beine stellt.

Neben viel Musik gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Mini-Ramp für Skater und andere Attraktionen. Im Ticketpreis ist auch das Campen direkt am Soundfeld inbegriffen. Die ersten Gäste konnten bereits am Donnerstagabend ihre Campingplätze belegen. Die Abreise ist am Sonntag gegen 12 Uhr geplant. Verkehrsteilnehmer sollten sich also auf Behinderungen im Bereich der Zufahrt zum Reiterheim an der Umgehungsstraße einstellen.

Weitere Infos gibt es unter www.soundfeld-festival.de. (mz)