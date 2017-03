2017-03-28 12:03:00.0

Mindelheimer Naturschützer haben viel vor Repair-Café wird zur festen Einrichtung

Der Bund Naturschutz stellt sein neues Programm vor. Mit dem Zug ins Kino

Neue Schwerpunkte und Altbewährtes wie der Naturlehrgarten – unter diesem Motto stand die Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Mindelheim des Bund Naturschutz. Der Ortsgruppenvorsitzende Stefan Fäßler, freute sich, dass viele Mitglieder zur Jahreshauptversammlung gekommen waren, und begrüßte auch einige Neumitglieder. Schriftführer Frank Rattel stellte das Jahresprogramm 2017 der Ortsgruppe vor, das zahlreiche Aktionen und Führungen umfasst. Unter anderem findet am 8. Juli eine geführte Wanderung an der renaturierten Mindel in der Nähe von Mindelzell statt sowie am 21. Oktober eine Fahrt zum „Forstlichen Versuchsgarten“ in Grafrath.

Neu ist eine Fahrt von Mindelheim zum kulinarischen Kino in der Dampfsäg in Sontheim unter dem Motto „Mit dem Zug ins Kino“. „Dieses Angebot könnte bei genügender Nachfrage auch häufiger stattfinden, da die anderen Kinos in der Umgebung alle nur sehr schlecht oder gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar sind“, berichtete Rattel.

Spezialwerkzeuge angeschafft

Ein Schwerpunkt der Hauptversammlung war die Vorstellung des Repair-Cafés. Dieses soll nun zur ständigen Einrichtung werden, nachdem es schon zweimal erfolgreich stattgefunden hat. Die vom BN und dem Mindeltaler Tauschring ins Leben gerufene ehrenamtliche und kostenlose Reparaturwerkstatt hat dabei zahlreiche Besucher angelockt. Viele, leider nicht alle der mitgebrachten Geräte und Gegenstände konnten dabei repariert werden.

Von den eingegangen Spenden wurden jetzt Spezialwerkzeuge angeschafft. Zu Beginn konnten nämlich einige Geräte nicht repariert werden, weil beispielsweise spezielle Schraubenzieher fehlten.

„Besonders erfreulich ist, dass ohne viel Aufwand genügend engagierte ehrenamtliche Reparateure gefunden wurden“, freute sich Frank Rattel, der das Repair-Café organisiert. Der nächste Termin ist bereits am Samstag, 8. April, von 14 Uhr bis 16.30 Uhr im Café Frox am Schrannenplatz in Mindelheim. Die Ortsgruppe Mindelheim will zudem auch die Gründung eines Repair-Cafés in Memmingen unterstützen.

Naturlehrgarten ist weiter sehr beliebt

Auch der Naturlehrgarten Mindelheim hat sich als sehr beliebte Einrichtung etabliert – zahlreiche Besucher und Gruppen besuchten den Garten im vergangenen Jahr. Ortsgruppenvorsitzender Stefan Fäßler dankte dem Ehepaar Feil für das hohe Engagement.

Außerdem begrüßten die Naturschützer die neue Klimaschutzmanagerin der Stadt Mindelheim, Simone Kühn, die ihre Arbeit vorstellte. Aus der Versammlung wurden auch einige Anregungen vorgebracht, die in die Arbeit der Klimaschutzmanagerin einfließen könnten. So wurde zum Beispiel die Ausstattung der städtischen Straßenlampen mit LED vorgeschlagen.

Weiterer Schwerpunkt war ein Vortrag zur Nitratbelastung des Grundwassers, die durch die immer größeren landwirtschaftlichen Betriebe stark zunimmt und noch weiter zunehmen wird.

In einer angeregten Diskussion wurden von vielen Zuhörern die freiwilligen Selbstverpflichtungen der Landwirtschaft als nicht ausreichend betrachtet.

Stefan Fäßler dankte abschließend allen Aktiven und Unterstützern für Ihre Arbeit im vergangenen Jahr. (mz)

Info auf der Internetseite

Nähere Informationen über die Ortsgruppe und zu den Aktionen gibt es auf der Internetseite der Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu des BN unter: www.memmingen-unterallgaeu.bund-naturschutz.de