2017-03-23 16:34:00.0

Notfall Rettung aus der Luft nach Unfall in Bad Wörishofen

Hubschrauber landet auf einer kleinen Wiese in der Innenstadt. Ein Mann wurde bei Arbeiten von einem schweren Geländer getroffen.

Eine kleine Wiese an der St.-Anna-Straße wurde am Donnerstag gegen 16 Uhr zum Landeplatz für einen Rettungshubschrauber. Ursache für den Einsatz war ein Unfall an der Schulstraße. Nach Angaben der Polizei war dort ein etwa 80 Kilogramm schweres Geländer auf einen Mann gefallen, der dieses montieren wollte. Über die Schwere seiner Verletzungen ist nichts bekannt, der Hubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.