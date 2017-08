2017-08-28 08:13:00.0

Neubau in Mindelheim Richtfest für 23 neue Wohnungen im Sebastians Carrée

Bauherren erfreut über die große Nachfrage: Bis auf eine sind schon alle Wohneinheiten verkauft oder vermietet Von Harald Klofat

Mit dem Richtfest für die Wohnanlage „Sebastians Carrée“ im Mindelheimer Nordosten ist für die heimische Bauunternehmung Glass das Gesamtprojekt der Bebauung im Sebastianspark abgeschlossen.

„Schon im Jahr 1994 haben wir in diesem Areal mehr als 25 000 Quadratmeter Fläche erworben“, sagte Dieter Glass beim Hebauf, „nun können wir die neue und letzte Anlage auf unseren Grundstücken, das Sebastians Carrée, den Käufern und Mietern übergeben.“ Entstanden sind vier Mehrfamilienhäuser in traditioneller Ziegelbauweise mit insgesamt 23 Wohnungen in unterschiedlichen Größen. „Die Hälfte davon wird vermietet“, erläuterte Dieter Glass.

Dank für die zügige Fertigstellung

Die Planung lag in den Händen der beiden Architektinnen Gloria Glass und Elisabeth Bichler, Bauleiter vor Ort war Johann Seitz. Ihnen und dem gesamten Team dankte Dieter Glass vor allem für die unfallfreie und zügige Fertigstellung des Baus, der innerhalb von zwölf Monaten erstellt wurde. Glass dankte auch Bürgermeister Stephan Winter, der zur Hebauffeier gekommen war, sowie dem Mindelheimer Stadtrat.

Zunächst waren Reihenhäuser geplant

Im Vorfeld des Projekts, das ursprünglich als Bebauung mit Reihenhäusern vorgesehen war, hatte es nach der Umplanung durch die Firma Glass im Stadtrat und bei den Anliegern kontroverse Diskussionen gegeben. Doch die jetzige Lösung fand letztendlich die einmütige Zustimmung, zumal nachträglich auch der Bau der Tiefgarage eingebunden wurde.

Nur noch eine Wohnung ist zu haben

Dass von den 23 Wohnungen im Sebastians Carrée bis auf eine bereits alle verkauft oder vermietet sind, zeigt, wie groß momentan die Nachfrage nach Wohnraum und Immobilien in der Kreisstadt ist.