Aktionstag am Weltladen Riesige T-Shirts erzählen in Mindelheim Geschichten

Weltladen informiert über die Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion Von Thessy Glonner

Die T-Shirts, die derzeit vor dem Weltladen in Mindelheim hängen, sind nicht für Riesen gedacht, sondern Teil einer besonderen Aktion: Mit „XXXL – Wir tragen fair“ wollen die mehr als 30 Iller-Lech-Weltläden, zu denen auch der in Mindelheim gehört, auf Missstände bei der Kleidungsproduktion hinweisen. Auf den Etiketten werden die Geschichten von Menschen wie der Näherin Behnly erzählt: Die Neunjährige arbeitet täglich 13 Stunden und verdient weniger als einen Euro am Tag.

Erinnerung an ein Unglück in Bangladesch

Bei der Auftaktveranstaltung der Aktion am Mindelheimer Marienplatz erinnerte die Vorsitzende des Weltladens, Isolde Bauer, an das schreckliche Unglück in der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, bei dem es vor vier Jahren 1138 Tote und 2000 Verletzte gab. „Vor allem wollen wir aber auf die momentan noch sehr unbefriedigende Situation in der Textilherstellung aufmerksam machen und zur Veränderung aufrufen“, betonte sie. Damit meinte sie vor allem auch Veränderung im Kaufverhalten und fragte: „Möchten wir Kleidung tragen, bei deren Herstellung Mensch und Natur ausgebeutet werden?“

In Mindelheim informierten sich auch Zweiter Bürgermeister Hans-Georg Wawra und der CSU Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke, der leidenschaftlich auf die Schicksale hinter den T-Shirt-Geschichten einging: „Ein, zwei Dollar mehr für die Näherinnen müssten doch drin sein!“, sagte er. Passanten umringten immer wieder den Pavillon des Weltladens, und das nicht nur, um der Trommelmusik von Aboubakrine ‘Pape’ Kane und seiner Frau Angelika zu lauschen.

Das Bewusstsein für Alternativen stärken

„Ich glaube, es ist wichtig, auf die Missstände in der Kleiderproduktion aufmerksam zu machen und das Bewusstsein für Alternativen zu stärken“, sagte die Mindelheimerin Ursula Mildner. Johann Stehle war vor Ort, um seine Frau bei ihrer Arbeit im Eine-Welt-Team zu unterstützen. „Weil ich überzeugt von dieser guten Sache bin“, sagte er „und weil es mich freut, wenn den Menschen in den armen Ländern mehr von ihrem Verdienst bleibt.“ Auch Ernst Demmler aus Mindelheim, der mit seiner Frau Lara vorbeikam, weiß um die Geschehnisse im Textilsektor: „Wir sind beide der Meinung, dass fairer Einkauf sehr wichtig ist.“

Zahlreiche Passanten machten davon gleich Gebrauch und stöberten im gut sortierten Weltladen. Rita Maier aus Mindelheim zum Beipiel: „Ich glaube, ich werde etwas Schönes finden“, sagte sie. „Mich faszinieren grundsätzlich Naturmaterialien, und da bin ich hier immer richtig.“

Isolde Bauer hatte in ihrer Begrüßungsrede erklärt: „Die heutige Aktion soll die Arbeit und die Bemühungen der Politiker und der fairen Wirtschaftsunternehmen unterstützen und soll uns auch dazu anregen, miteinander ins Gespräch zu kommen.“ Das ist an diesem Tag in Mindelheim auf jeden Fall voll gelungen.