2017-08-02 12:04:00.0

Unterhaltung Rock’n’Roll-Romantik

Temperament und Liebesschmerz gibt es dieses Jahr bei der Pfaffenhausener Serenade. Von Maria Schmid

Eine „Serenade“ ist ein abendliches Ständchen, eine Abendmusik in freier Form mit unterhaltsamem Charakter, so heißt es. Dass diese romantische Form nicht nur in Kompositionen, sondern auch in der Malerei ihren Niederschlag fand, ist bereits seit dem 18.Jahrhundert zu bewundern. Die bevorzugten Instrumente waren Laute, Kontrabass oder Flöte – und damit ganz andere als bei der diesjährigen Serenade in Pfaffenhausen. Die Veranstaltung der „Freunde Pfaffenhausens“ mit ihren Vorsitzenden Julia Rampp, Martin Schröder und Constantin Schmid fand schon zum 22. Mal statt.

In diesem Jahr gab es in der Schranne einen etwas anderen, fröhlichen musikalischen Genuss, voller Temperament und Liebesschmerz zu erleben. Schon die Dekoration mit getupften bunten Ballons, aufgeblasenen Mini-Gitarren und Schallplatten an den Wänden, saure Drops mit „eingeschlossenen“ Herzen – Rock’n’Roll und Boogie-Woogie, Liebeslieder ganz im Stil der 1950er und 1960er Jahre.

Die hatte „Tom & The Black Ties“ direkt aus den USA in Originalversion importiert. Wenn Söhne sich von ihren Vätern dazu animieren lassen, diesen Musikstil zu zelebrieren, kommt eine Band auf die Bühne, die sich wahrlich hören lassen kann. Tom Mattausch (Gesang und Gitarren) hat die Band 2009 gegründet. Sein Sohn Chris (Gesang und Gitarren) machte gleich begeistert mit, dazu kamen Hans-Peter Neumayr (Kontrabass und Gitarre) und sein Sohn „Ajo“ Andreas am Schlagzeug. „Adoptiert“ haben sie den Keyboarder und Sänger Bernd Dahlitz. „Einer muss ja den richtigen Ton angeben.“ Außerdem ist er versiert in Sachen Rock’n’Roll, weiß alles über die Songs, die Interpreten und was damit zusammenhängt. Ihr Motto: „Let’s go Rock’n’Roll“.

Die mit Gästen gut gefüllte Schranne war erfüllt von Songs wie „Ruby Baby“, „Runaround Sue“ oder „The Wanderer“ von Dion. Musikalische Wanderer sind diese fünf Musiker, immer auf dem Weg, ein anderes klassisches Stück zu präsentieren. Da fehlen natürlich Elvis Presley mit „Stuck on you“, Fats Domino mit „Blueberry Hill“ und Bobby Darin mit seinem „Dream Lover“ nicht.

Es ging Schlag auf Schlag, ab und zu unterbrochen von Gedichten, vorgetragen von Julia Rampp, die ebenfalls von Liebe und Lust erzählten. Wilhelm Busch drückte es so aus: „Sie liebt mich nicht. Nun brennt mein Herz ganz lichterloh vor Liebesschmerz.“ Da blieb bei Robert Gernhardt die Lust einfach weg: „Als dann die Lust kam, war ich nicht bereit. Sie kam zu früh, zu spät, kam einfach nicht gelegen.“ Ganz anders schildert es Christian Morgenstern: „Ein Vierviertelschwein und eine Auftakteule trafen sich im Schatten einer Säule, die im Geiste ihres Schöpfers stand. Und zum Spiel der Fiedelbogenpflanze reichten sich die zwei zum Tanze Fuß und Hand.“

Nicht so die Gäste in der Schranne: Nach dem die Stühle weggeräumt, die kleinen Köstlichkeiten gemeinsam mit den passenden Guten Tropfen verspeist waren, ließen sich die Besucher zum Tanzen hinreißen, ganz im Sinne von Tom Mattausch. Denn wie in einem Konzert, so bei dem offiziellen Teil, „nur“ zu spielen, waren für ihn und die Band eine neue Erfahrung. Bis Mitternacht wurde der gesellige Abend in der Schranne Rock’n’Roll-mäßig zu einem tollen Erlebnis. Wiederholung gewünscht!