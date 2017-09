2017-09-10 11:59:00.0

Verkehr Ruhe an der Rössle-Kreuzung

Neue Stoppschilder und ein neuer Zebrastreifen haben nicht für Entspannung gesorgt. Doch nicht alle halten sich an die neue Regelung. Von Helmut Bader

Nach der großen Aufregung um die Rössle-Kreuzung vor nicht allzu langer Zeit scheint dort vorerst Ruhe eingekehrt zu sein. Die Stoppschilder, die für so viel Wirbel gesorgt haben, sind abmontiert und ein Zebrastreifen am nördlichen Fußweg der Bahnhofstraße angebracht.

Wie es aber nun mit dem Verkehrskonzept weiter geht, muss sich erst noch erweisen. Dass noch nicht alles angenommen wird, zeigt sich, wenn man die Kreuzung eine Zeit lang beobachtet. Nach wie vor queren viele Passanten die Hauptstraße weiter oben beim Kurhaus, weil sie sich eben von dort in Richtung Bahnhofstraße oder umgekehrt begeben.

Im Rathaus gab es laut Ordnungsamtsleiter Jan Madsack bisher weder positive noch negative Rückmeldungen nach der Umgestaltung. Dies deutet offensichtlich auf eine gewisse Zufriedenheit hin. Dennoch ist nach dem jüngsten Stadtratsbeschluss zu diesem Thema die Verwaltung auf der Suche nach einem Fachplanungsbüro, das sich mit dem gesamten Verkehr in der Innenstadt befassen und Vorschläge erarbeiten soll, wie dieser reduziert werden kann.

Dass auch an ruhigeren Tagen und am Wochenende an der Stelle ausgesprochen viel Verkehr herrscht, lässt sich gut beobachten. Jan Madsack meinte, dass solche Firmen eventuell doch noch größere Kompetenz in die Planungen mit einbringen könnten. Vielleicht kommt ja dann auch noch einmal das Thema „Einbahnstraßenregelungen“ auf den Tisch.

Die positive Resonanz auf die jetzige Regelung kann auch Polizeichef Thomas Maier bestätigen. Seine Inspektion war am vergangenen Wochenende mit einem Infostand bei der Südtiroler Meile vertreten, wo auch die Rössle-Kreuzung zum Thema gemacht wurde.

Auch er ist froh, dass die Stoppstellenregelung aufgehoben ist und so dem vernünftigen Miteinander von Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern wieder mehr Raum gegeben ist. Er begründet auch die Anbringung des neuen Zebrastreifens an dieser Stelle.

Der meiste Fußgängerzulauf komme mittlerweile vom Bahnhof ausgehend auf dem nördlichen Fußweg der Bahnhofstraße. Er weiß natürlich auch, dass viele gerne noch einen zweiten Zebrastreifen beim Kurhaus oben sehen würden, doch dies würde seiner Ansicht nach wohl von den übergeordneten Behörden nicht genehmigt werden und würde den Verkehrsfluss in so einem kurzen Abstand zu sehr behindern. Außerdem wäre dies mit zusätzlichen Kosten wie Schildern und Beleuchtung verbunden.

Dass dies aber durchaus gewünscht würde, zeigen Gespräche mit Passanten an dieser Stelle und macht auch das Verhalten deutlich. Sobald sich eine Lücke im Verkehrsfluss ergibt, überqueren Fußgänger die Hauptstraße beim Kurhaus, manche zwingen sogar die Autos zum Anhalten.

Vielleicht ist dies aber noch der Gewohnheit und der Unwissenheit geschuldet. Für Maier ist es jedenfalls durchaus zumutbar, den nur kurzen Umweg zum Zebrastreifen zu nehmen, um dort sicher über die viel befahrene Hauptstraße zu gelangen.

Völlig neu ist die Situation jetzt natürlich für die Fahrradfahrer. Für Thomas Maier ist es wichtig, dass diese sich jetzt an die Verkehrsregeln halten müssen und am Zebrastreifen anhalten, wenn sie über die Hauptstraße wollen, oder nach Norden zur Kathreinerstraße abbiegen. Die bisherige Radfahrer-Zufahrt in den Fußgängerbereich zwischen Kurhausinfo und Gasthof Rössle ist definitiv nicht mehr möglich, sie wurde mit Pflanzkübeln zugestellt.

Noch offen ist ja die endgültige Regelung für die Bahnhofstraße, was neue Situationen ergeben würde, eventuell sogar mit einem großen Zebrastreifen in der Mitte des Übergangs.

Derzeitiges Hauptproblem ist aber offensichtlich auch nach der jetzigen Regelung das Überqueren der Hauptstraße beim Kurhaus. Dies kann in nur kurzer Zeit oftmals beobachtet werden. Vielleicht wäre es hilfreich, dort, oder bereits beim Kurhausvorplatz, mit einem Schild auf den Zebrastreifen im Norden hinzuweisen, um die Passanten von dem gefährlichen Kreuzen der Hauptstraße beim Kurhaus abzuhalten. Ob man damit aber auf Einsicht hoffen dürfte?