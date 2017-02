2017-02-09 19:25:00.0

Angebot in Mindelheim Rund um Bewegung und die richtige Stärkung

Das Netzwerk „Junge Eltern“ bietet wieder kostenlose Kurse für Familien an. Was in Mindelheim und anderswo geboten ist.

Wie man gesundes Essen und körperliche Aktivitäten ganz leicht in den Familienalltag einbauen kann, wollen das „Netzwerk Junge Eltern und Familien“ und das Unterallgäuer Landwirtschaftamt auch in diesem Jahr wieder mit verschiedenen kostenlosen Kursen und Workshops zeigen. Wenn nichts anderes angegeben ist, finden sie in den Landwirtschaftsschulen in Mindelheim und Memmingen statt. Weitere Informationen zu den Kursen gibt es im Internet unter www.aelf-mh.bayern.de/ernaehrung. Dort kann man sich auch bis spätestens eine Woche vor den Kursen anmelden und eine Kinderbetreuung buchen.

Marietta Geyer, Fachberaterin für Ernährung und Gesundheit, wendet sich mit ihrem Workshop „Entspannt essen am Familientisch“ an alle, die sich die gemeinsamen Mahlzeiten ein bisschen harmonischer und weniger chaotisch wünschen. Jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr zeigt sie am Mittwoch, 22. März, in Memmingen und am Donnerstag, 23. März, in Mindelheim, wie der Esstisch zum Ort der Freude werden kann.

Oecotrophologin Andrea Knörle-Schiegg und Claudia Ramminger, Referentin für Hauswirtschaft und Ernährung, beanworten in ihrem Kurs „Von der Milch zum Brei“ unter anderem, welcher Brei sich für welches Alter eignet, wie man ihn selbst kocht und auch, wie viel Babys überhaupt brauchen. Angeboten wird der Kurs, der auch Kostproben beinhaltet, jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr am Mittwoch, 29. März, in Memmingen und am Donnerstag, 27. April, in Mindelheim.

„Gemeinsam kochen – so macht’s Spaß“ ist ein Kochvormittag für Eltern und ihre Kinder ab zwei Jahren. Gemeinsam kochen und genießen sie von 9.30 bis 12 Uhr mit Hauswirtschaftsmeisterin Waltraud Metzinger am Mittwoch, 3. Mai, in Memmingen und am Donnerstag, 4. Mai, schnelle, vollwertige Gerichte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Prämisse: „Einmal kochen, zweimal essen.“

Speziell an Eltern mit Kindern im Alter zwischen acht Monaten und zwei Jahren richtet sich der Vortrag „Ab jetzt ess ich das, was Mami isst“. Oecotrophologin Miriam Marihart gibt am Freitag, 12. Mai, von 9.30 bis 11.30 Uhr in Memmingen und am Montag, 15. Mai, zur selben Zeit in Mindelheim Tipps für den Übergang vom Brei zur Familienkost.

„Wie Kinder auf den richtigen Geschmack kommen“, will Oecotrophologin Andrea Knörle-Schiegg am Donnerstag, 29. Juni, von 9.30 bis 11 Uhr in Memmingen und am gleichen Tag von 14 bis 15.30 Uhr in Mindelheim vermitteln. In dem Vortrag geht es unter anderem darum, wie Kinder schmecken lernen, was den Geschmack prägt und welche Rolle Sinneswahrnehmungen beim Essen spielen.

„Tischlein deck dich!“, heißt es am Mittwoch, 12. Juli, in Memmingen und am Donnerstag, 13. Juli, in Mindelheim. Claudia Ramminger, Referentin für Hauswirtschaft und Ernährung, zeigt jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr wie sich aus frischen, saisonalen Lebensmitteln vollwertige Mahlzeiten zubereiten lassen.

Fragen rund um das Thema „Trinken“ beantwortet Hauswirtschaftsmeisterin Elisabeth Hilscher im Kurs „Kinder, Kinder – abwechslungsreich trinken mit Spaß und Genuss“ am Montag, 24. Juli, von 9.30 bis 11 Uhr in Memmingen.

„Mit Händen und Füßen“ sowie Erzieherin und Heilpädagogin Katharina Stadler können Eltern mit Kindern ab dem Krabbelalter kreative Bewegungsideen kennenlernen. Der Kurs findet am Montag, 6. März, von 9.15 bis 10.45 Uhr in Memmingen statt sowie am Donnerstag, 9. März, von 9.15 bis 10.45 Uhr oder von 11 bis 12.30 Uhr in Mindelheim.

„Raus in die Natur ...“ will Sozial- und Naturpädagogin Carolin Dürner Eltern und ihre Kinder locken. Der Bewegungs-Vormittag von 9.30 bis 11 Uhr ist für Kinder ab zweieinhalb Jahren gedacht, doch auch jüngere können – sogar im Kinderwagen – mitkommen. Treffpunkt für den Workshop am Dienstag, 25. April, ist beim Kiesparkplatz, wenn man von der Amendinger Straße Richtung Eisenburg fährt. Für den Kurs am Mittwoch, 26. April, fährt man von Mindelheim in Richtung Türkheim und biegt links in den vierten Waldweg am Waldbeginn ein.

Aus Naturmaterialien sollen im Kurs „Kreativ und Bewegung“ mit Sozial- und Naturpädagogin Carolin Dürner kleine Kunstwerke entstehen. Außerdem stellt sie von 9.30 bis 11 Uhr Bewegungsideen für Kinder ab zweieinhalb Jahren vor. Weil die vorgesehenen Wege für Kinderwagen geeignet sind, können aber auch kleinere Kinder mitmachen. Der Kurs wird am Dienstag, 20. Juni, in Memmingen und am Mittwoch, 21. Juni, in Mindelheim angeboten. Die Treffpunkte sind die gleichen wie im Kurs „Raus in die Natur ...“. (baus)