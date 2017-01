2017-01-25 08:39:00.0

Bilanz Rund um die Uhr im Einsatz

Der Kriminaldauerdienst verzeichnete im vergangenen Jahr bis zu 100 Fälle im Monat. Wann er ausrückt. Von Volker Geyer

„Es war ein einsatzreiches Jahr mit einer Vielzahl von Einbrüchen, Bränden und vor allem Todesfällen“: Mit diesen Worten blickt Wolfgang Schmidt auf 2016 zurück. Laut dem Leiter des Kriminaldauerdienstes hatten die Beamten bis zu 100 Einsätze im Monat zu bewältigen.

„An erster Stelle standen dabei Todesfallermittlungen“, sagt Wolfgang Schmidt. Insgesamt waren dies 634 Fälle und somit mehr als die Hälfte aller Einsätze. Im Vorjahr waren es 30 Fälle weniger. Bei den durch den KDD bearbeiteten Todesfällen ergeben die Ermittlungen in den meisten Fällen, dass keine Straftat vorliegt. Zudem waren Beamte des KDD im Jahr 2016 bei 55 Obduktionen zugegen. Die Zahl der Einbrüche, nach denen der Kriminaldauerdienst vor Ort war, stieg gegenüber 2015 um 77 auf 236 Fälle. Mit Blick auf die Zahlen betont Schmidt, dass es sich hierbei nicht um die komplette Kriminalstatistik in Bezug auf die Fallzahlen aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West handle. „Denn die einzelnen Kriminaldienststellen haben auch zu einem erheblichen Teil Fälle direkt und ohne Vorarbeit des KDD übernommen und abgearbeitet.“ Im Folgenden schildert Schmidt einige Fälle aus dem vergangenen Jahr:

Schießerei in Wiedergeltingen Am 8. März rief eine 46-jährige Frau aus Wiedergeltingen den Notruf, weil sie von ihrem Ehemann mit einer Schusswaffe angegriffen wurde. Umgehend machte sich eine Vielzahl von Streifenbesatzungen auf den Weg zum Tatort. Der schwer verletzten Frau gelang es, sich in einem Nachbaranwesen in Sicherheit zu bringen und von dort aus die Polizei zu verständigen. Ebenfalls verständigte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der 59-jährige Ehemann wurde ebenfalls schwer verletzt im Umfeld der Wohnung aufgefunden. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Kriminaldauerdienst und das Kommissariat 1 der Kriminalpolizei Memmingen übernahmen die Ermittlungen vor Ort. Diese ergaben laut Schmidt, dass sich der Mann nach dem Angriff auf seine Frau, selbst mit der Schusswaffe das Leben genommen hatte.

Tötungsdelikt in Westerheim Wegen Totschlags ist vor dem Memminger Landgericht ein 89 Jahre alter Rentner vorgestern zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Er hatte am 16. Februar 2016 auf seinen 65 Jahre alten Sohn und den 42-jährigen Ehemann seiner Enkelin geschossen. Der 42-Jährige überlebte wie durch ein Wunder, weil zwei Projektile von einem Autoschlüssel in seiner Hosentasche und von einem Handy abgefangen wurden. Der 65 Jahre alte Sohn des Angeklagten wurde durch einen Brustschuss getötet. Der Kriminaldauerdienst war laut Schmidt damals mit zwei Teams vor Ort. Die Ermittlungen leitete aber die Kripo.

Einbruchserie in Memmingen Gleich drei Einbrüche in Geschäfte ereigneten sich vom 18. bis 20. Juni in der Innenstadt. Im ersten Fall erbeuteten die Täter mehrere 100 Euro in einer Bäckerei. Zuvor hatten sie die Eingangstür aufgebrochen. Im zweiten Fall drangen sie ebenfalls gewaltsam in eine Bäckerei im Stadtzentrum ein. Dort fiel ihnen allerdings keine Beute in die Hände. Im dritten Fall war eine Eisdiele das Ziel. Trotz Gewaltanwendung scheiterten die Täter an der Eingangstür. Der Sachschaden belief sich auf etwa 4000 Euro.

Brand einer Gaststätte Am 11.August brach gegen 5 Uhr morgens in einer Gaststätte in Memmingen ein Feuer aus. Ein angrenzendes Hotel musste evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. Im Einsatz waren neben der Memminger Wehr auch der Rettungsdienst sowie mehrere Streifenbesatzungen der Polizei. Noch in der Nacht übernahm der KDD die Ermittlungen vor Ort und übergab den Fall anschließend an das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei.

Großalarm in der Innenstadt Bei einem Großeinsatz für Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in der Memminger Innenstadt war am 7.Oktober auch der KDD im Einsatz. Ein Hotel musste geräumt werden, da im Keller des Gebäudes Kohlenmonoxid ausgetreten war. Zwei Personen wurden durch das Einatmen des Gases schwer verletzt. 25 weitere Personen mussten wegen Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht werden. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Memmingen schlossen sich an.