2017-10-17 09:00:00.0

Streit in Mindelheim SPD befürwortet Bebauung der Lautenwirtswiese in Mindelheim

Der Mindelheimer Ortsverein will sich für sozialen Wohnungsbau und einen neuen Kindergarten an der Stelle einsetzen. Von Franz Issing

Die Pläne zur Bebauung der Lautenwirtswiese sorgten auch bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins in Mindelheim für viel Gesprächsstoff. Dritter Bürgermeister Roland Ahne machte sich leidenschaftlich dafür stark, dass mindestens zehn Prozent der Fläche für den sozialen Wohnungsbau genutzt werden und auf der Wiese auch ein Kindergarten errichtet wird. Es lohne sich, so Ahne, für dieses Anliegen zu kämpfen, gäbe es doch in Mindelheim noch eine Vielzahl von Bürgern und Familien, die händeringend bezahlbaren Wohnraum suchen.

Trotz 450 bereits genehmigter Wohneinheiten fänden immer noch mehrere hundert Wohnungssuchende, darunter viele Geringverdiener, kein preiswertes Domizil, und das sei erst die Spitze des Eisbergs, bedauerte der Vize-Rathauschef. Thomas Riederle, Vorsitzender des 60 Mitglieder starken SPD-Ortsvereins, pflichtete Ahne bei. „Es wäre doch schade, wenn dieses 2,6Hektar umfassende, innerstädtische Grundstück nicht baulich entwickelt werden kann“, gab er zu bedenken. Für die Haltung der Bürgerinitiative hatten auch die Genossen kein Verständnis.

Umso weniger, als ihnen Roland Ahne darlegte, die Bürgerinitiative habe 2170 Stimmen gegen eine Bebauung vorgelegt, denen aber die Stimmen von mehr als 9000 Bürgern gegenüberstehen, die noch im Detail informiert werden müssen. Der Dritte Bürgermeister appellierte daher an die Einwohner von Mindelheim, unbedingt die Bürgerversammlung am Dienstag, 17. Oktober, im Forum zu besuchen (Beginn: 19 Uhr). Schließlich sei demokratisches Handeln gefragt. Bleibt noch zu erwähnen, dass das Kloster dem Bau von zwei Mehrfamilienhäusern zugestimmt hat. Dieses Vorhaben soll bekanntlich mit dem Erlös aus dem Verkauf der Wiese realisiert werden. Ahne erläuterte, dass auch die Schwestern des Klosters auf Barmittel angewiesen sind, um einen gesicherten Lebensabend bestreiten zu können.

Im weiteren Verlauf ging es bei der Jahreshauptversammlung auch um das Verkehrskonzept am Champagnatplatz. Ahne stellte den Genossen die dortige Verkehrs- und Parksituation vor. Beim SPD-Ortsverein befürchtet man nach dem Neubau des Schülerwohnheimes und Kindergartens ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Die vielen radelnden Schüler im Blick, plädierte Ortsvorsitzender Thomas Riederle für eine Sperrung der Zufahrt zum Maristenkolleg über die Georgenstraße. Demnächst soll es eine Info-Veranstaltung für Anwohner und Interessenten geben. Ein Termin steht noch nicht fest.

Danach war das Führungsteam für die nächsten zwei Jahre zu wählen. Einstimmig sprachen die Genossen dem alten und neuen Vorstand ihr Vertrauen aus. Dem Führungsteam gehören an: Thomas Riederle (Vorsitzender), Mehmet Yesil (Stellvertreter), Renate Manlig (Kassier) und Eckhard Dietrich (Schriftführer). Als Beisitzer fungieren: Georg Pfeifer. Klaus Ruttmann und Tina Wille. Die Kasse wird von den Revisoren Ingrid Friedrich und Roland Ahne geprüft.