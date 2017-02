2017-02-27 13:04:00.0

Bad Wörishofen SPD legt im Zwist mit Bürgermeister nach

Fraktion und Ortsverband Bad Wörishofen kritisieren Verhalten bei Verkehrskonzept-Demo. Bedauern über Rücktritt der CSU-Fraktionssprecherin Christiane-Maria Rapp.

Die SPD bedauert den Rückzug der CSU-Fraktionssprecherin Christiane-Maria Rapp aus dem Stadtrat. Ihr Weggang bedeute einen großen Verlust „für die gesamte Stadt“. Man verstehe Rapps Beweggründe sehr gut, da sie „auch uns belasten“, teilen SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel und Reinhard Dörner vom Ortsverein mit. Das Klima im Rathaus sei „mehr als angespannt“. Bürgermeister Paul Gruschka (FW) betrachte „die große Mehrheit der Stadtratsmitglieder als zu bekämpfende Feinde, die er mit Anzeigen und haltlosen Verdächtigungen überzieht, statt sich als Bürgermeister aller Bürger um Ausgleich und Kompromisse zu bemühen und auch Mehrheiten zur Kenntnis zu nehmen“, kritisiert die SPD. Die Sozialdemokraten beklagen sich über „mangelnde Wertschätzung“ gegenüber dem Stadtrat, zuletzt bei den Demonstrationen gegen das Verkehrskonzept. Gruschka hatte die Demonstranten vor dem Rathaus empfangen. „Ohne Skrupel baute er sich neben Transparenten mit grob beleidigendem Inhalt auf und gab damit sein Einverständnis zu deren Inhalt“, findet die SPD. Dies hatte auch Rapp als den Tropfen bezeichnet, der „das Fass zum Überlaufen“ gebracht habe.

Die SPD kritisiert außerdem, dass Gruschka bei dieser Gelegenheit die Klausur des Stadtrates zum Verkehrskonzept als wenig sinnvoll bezeichnet habe, da es ohnehin nichts zu verhandeln gebe. Dabei habe Gruschka selbst zugestimmt. Der Bürgermeister suche die Konfrontation, so die SPD. „Es stellt sich die Frage, ob diese Klausur unter diesen Umständen überhaupt einen Sinn ergibt“, so Ibel und Dörner. „Zwietracht und Stillstand“ seien die Resultate von Gruschkas Handeln. Der Bürgermeister hatte die Kritik an seinem Auftritt bei der Demo in der vergangenen Woche zurückgewiesen und zudem gesagt, er habe den Stadtrat nicht angezeigt, sondern um strafrechtliche Prüfung eines Sachverhaltes gebeten. Eine Reaktion Gruschkas auf die neuerlichen Vorwürfe der SPD steht noch aus. (m.he)