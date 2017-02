2017-02-22 00:33:48.0

Verkehrskonzept SPD sieht „Trump’sche Züge“

Kritik an der Rolle des Bürgermeisters bei der Demo Von Markus Heinrich

Erneut haben hunderte Bürger gegen das Verkehrskonzept in Bad Wörishofen demonstriert. Die SPD im Stadtrat stört sich dabei vor allem an der Rolle von Bürgermeister Paul Gruschka (FW). Dass Demo-Organisator Siegfried Unsin mit „dubiosen Zahlen um sich werfe“ und die „Stadträte namentlich in gut und böse“ einteile, müsse jeder selbst beurteilen, erklären SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel und Jürgen Thiemann. „Dass sich aber unser Bürgermeister, der ja dem Stadtrat vorsteht, auf dieses Niveau herab begibt, ist einfach unglaublich und hat schon Trump’sche Züge.“

Gruschka hatte die Demonstranten vor dem Rathaus empfangen und in seiner Rede das Verkehrskonzept kritisiert. Gruschka denke „ganz offensichtlich schon jetzt nur an seine Wiederwahl in 2020 und orientiert sich auf Teufel komm raus dorthin, wo er Mehrheiten wittert“, glaubt man bei der SPD. Dabei müsse Gruschka als Bürgermeister doch eigentlich „versuchen, zwischen den Fronten zu vermitteln und Kompromisse zu suchen.“ Das Verkehrskonzept „in die Tonne zu schmeißen“, werde der Sache nicht gerecht, finden Ibel und Thiemann. „Es war vorher mitnichten alles in Ordnung“, betonen sie. Unsin liege „mit seiner Theorie, dass mehr Verkehr in der Innenstadt mehr Umsatz in den Geschäften“ nach sich ziehe, daneben.

Ibel gehört zu jenen Stadtratsmitgliedern, die derzeit am schärfsten von den Kritikern attackiert werden. „Es ist derzeit kein Spaß, sich als Stadtrat in Bad Wörishofen zu outen“, sagen Ibel und Thiemann mit Blick auf die Situation. Unsin und seine Gruppe habe es geschafft, eine „Menge Bürger gegen den Stadtrat aufzuwiegeln.“ Dabei sei es beim Verkehrskonzept doch um Ziele gegangen, mit denen „sich fast jeder Bürger identifizieren kann“, finden sie. Man wollte die Innenstadt vom motorisierten Verkehr entlasten und gleichzeitig den seit Jahren zunehmenden Radverkehr besser sichern. Dabei habe der Stadtrat jedoch „den Fehler gemacht, die Umsetzung selbst in Angriff zu nehmen“, anstatt die Verwaltung unter Gruschka damit zu beauftragen. Dafür habe man sich aber eng mit der Polizei abgestimmt. Was dann überhaupt nicht funktioniert habe, sei die Umsetzung durch die Verwaltung gewesen. Am Luitpold-Leusser-Platz hätte man Fahrradstreifen trennen und farblich kennzeichnen müssen, finden Ibel und Thiemann. „Völlig verfehlt“, sei die Einführung der Stoppstelle an der Hochstraße zu einer Jahreszeit gewesen, als kaum noch Radfahrer von der Gartenstadt ins Zentrum unterwegs waren. Die Stoppstelle ließ der Bürgermeister per Eilentscheidung aus Sicherheitsgründen wieder entfernen. „Überflüssig“ seien die blauen Linien entlang der Fahrradstraßen gewesen. „Das alles rechtfertigt jedoch nicht, dass Siegfried Unsin mit seiner Anzeigenkampagne uns Stadträte zum Abschuss freigegeben hat“, kritisieren Ibel und Thiemann.