Versammlung SV Salamander bringt Ordnung in seine Finanzen

Das junge Vorstandsteam um Alexander Balkow wurde einstimmig wiedergewählt Von Reinhard Stegen

Der SV Salamander ist ein geschichtsträchtiger Verein, und in dieser Geschichte sind die verschiedenen Sportplatzstandorte ein Kapitel für sich. Eine besondere Rolle kommt dabei dem Fußballplatz auf der Römer-, oder besser Keltenschanze zu. Eine nutzungsgerechte Sanierung kollidierte in der Vergangenheit mit dem Schutz des Bodendenkmals, der in der Zuständigkeit des Landesamtes für Denkmalpflege liegt.

Die turnusmäßige Vorstandsneuwahl brachte keinerlei Überraschung. Das Team um 1. Vorstand Alexander Balkow und seinen Stellvertreter Christian Brem wurde einstimmig wiedergewählt. Michael Ammann (Abteilung Fußball), der aus beruflichen Gründen nicht mehr antrat, will seine Aufgaben noch kommissarisch wahrnehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist, während Volleyball-Leiter Georg Meir nach 16 Jahren in Markus Loske die gewünschte Wachablösung fand.

Ohne Ausweichmöglichkeiten ist der SV Salamander dennoch auf den Platz auf der Keltenschanze zumindest fürs Training angewiesen. Daher wurden Sanierungsmaßnahmen im zulässigen Rahmen zu Beginn der Jahreshauptversammlung einmal mehr diskutiert. Die zu verlängernde Wasserleitung für die sanitären Anlagen stellt dabei einen erheblichen Kostenfaktor dar und beeinflusst die Planung des gesamten Bauvorhabens, für das Bürgermeister Christian Kähler seine Unterstützung zusagte. Detaillierte Konzeptvorschläge sollen folgen.

Im folgenden gaben die Leiter der einzelnen Sparten einen Über- und Rückblick von den Aktivitäten, den Wettkampfresultaten und dem Leistungsstand der einzelnen Abteilungen. Während die Fußballer nach Darstellung von Abteilungsleiter Michael Ammann unter anderem auch in einem Trainingslager im österreichischen Kappl neue Kräfte sammelten, sich neu formierten, um wieder an alte Kreisligazeiten anknüpfen zu können, erleben die Volleyball-Herren mit Leistungen auf Bayernliga-Niveau gerade einen Höhenflug, über den Abteilungsleiter Georg Meir nicht ohne Stolz berichtete.

Bei den Damen sehe es allerdings auch wegen der Abwanderung von „Leistungsträgern“ derzeit nicht ganz so gut aus. Sorge bereitet quer durch die Abteilungen der Nachwuchs bei den Kindern.

Schulische Anforderungen, aber auch Trends und andere Prioritäten als der Vereinssport haben offenkundig Spuren hinterlassen. Beklagt wurde auch, dass die Trainingsbeteiligung teilweise zu wünschen lasse. Gleiches treffe auf Arbeitseinsätze zur Sportplatzpflege oder bei Renovierungsarbeiten zu.

Thema waren dann die Finanzen. Um sie stehe es zwar derzeit gut; bei einem Umsatz im hohen fünfstelligen Bereich schreibe man unter dem Strich schwarze Zahlen, so Kassier Michael Koledziej, allerdings habe man im Sinne der Transparenz und mit Blick auf künftige Aufgaben das aus den Fugen geratene System der Mitgliedsbeiträge durchgeforstet und angepasst.

Nach dem mit großer Mehrheit gefassten Beschluss sollen nun Erwachsene 80 Euro, Jugendliche bis zum Alter von 19 Jahren 50 Euro, Schüler des JBG 38 Euro und Familien einheitlich 130 Euro Jahresbeitrag zahlen. Für passive Mitglieder und Rentner ändert sich nichts an den bisherigen Jahresbeiträgen von 49 bzw. 26 Euro.