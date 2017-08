2017-08-03 13:37:00.0

Jubiläum Sachkenntnis, Fitness – und jede Menge Gaudi

Die Jugendfeuerwehr in Siebnach wurde vor 20 Jahren gegründet – und ist heute nicht mehr aus dem Dorfleben wegzudenken Von Reinhard Stegen

Es sind 20 Jahre, auf die Tobias Reiber seit Gründung der Jugendfeuerwehr in Siebnach gerne zurückblickt. Damals ergriffen er und Robert Wiedemann die Initiative und wurden bei Bürgermeister Robert Sturm – damals gerade erst frisch im Amt – vorstellig.

Eine Feuerwehr-Nachwuchsgruppe wollten sie auf die Beine stellen und suchten dafür gemeindliche Unterstützung. Sturm begrüßte die Idee, erinnert sich Tobias Reiber, hielt sich aber mit Vorschusslorbeeren zurück und meinte: „Wenn es euch gelingt, in zwei Jahren eine stabile Gruppe aufzubauen, werde ich versuchen, den Gemeinderat für eure Sache zu gewinnen“.

Tobias Reiber und Robert Wiedemann hatten die Idee

Tobias Reiber führt heute noch, inzwischen zusammen mit Alexander Härter, die Siebnacher Nachwuchsabteilung mit um die 20 Mitgliedern, davon aktuell fünf Mädels. „Der Anfang war nicht ganz einfach“, erinnert er sich, denn es fehlte selbst an den einfachsten Ausstattungsgegenständen.

So kamen teils auf Dachböden und in Kellern gefundene alte Stahlhelme zum Einsatz. Im April 1998 sagte Bürgermeister Robert Sturm die Finanzierung eines gebrauchten VW-Busses für die Nachwuchstruppe zu, die – außergewöhnlich für ein so kleines Dorf wie Siebnach – sich zunehmend zum Selbstläufer entwickelte.

Hier dabei zu sein, gehört für viele Mädchen und Buben einfach zur Freizeitgestaltung. Da sind dann allerdings Fantasie und Einfallsreichtum der Gruppenleiter/innen immer wieder aufs Neue gefordert. Neben Sachkenntnis und körperlicher Fitness ist auch Spaß gefragt. Und dafür war auch beim Gaudi-Wettbewerb am Sonntag aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Siebnacher Jugendfeuerwehr reichlich gesorgt.

Dazu hatten die Siebnacher als Veranstalter die Nachwuchsgruppen der Wehren aus dem gesamten Landkreis eingeladen. Unter anderem galt es, beim Überfahren einer Wippe einen Tennisball sicher auf dem Helm zu jonglieren, in einem Memory-Spiel Schlaucharmaturen richtig zuzuordnen oder Schläuche zu flechten. Teamarbeit und Geschicklichkeit war bei den Aufgaben ganz besonders gefragt.

Zuvor hatten sich die Mitglieder der Siebnacher Feuerwehr vor dem Feuerwehrhaus aufgestellt und waren, angeführt von der Blaskapelle Eggental, zum Vereinsheim Kreuz marschiert. Der Messe dort wohnten alle wichtigen Feuerwehr-Vertreter des Landkreises bei.

Tobias Reiber wurde für sein 20-jähriges Engagement mit der goldenen Ehrennadel geehrt. Das Jubiläum war ein Highlight im Rahmen des Siebnacher Sommerfestes.