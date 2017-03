2017-03-16 17:59:00.0

Theater in Kirchheim Schauspieler in bestem Licht

Auch die neue Beleuchtungsanlage hat am Samstag in Kirchheim Premiere. Von Ulla Gutmann

„Verflixte Lügen“ heißt das Stück, das beim Kirchheimer Theaterverein Harmonie am kommenden Samstag Premiere hat. Handfeste Wahrheit ist dagegen, dass die Laienschauspieler in dieser Saison in völlig neuem Licht erscheinen werden. Der Theaterverein hat nämlich viel Geld in eine neue technische Ausstattung investiert. Sie sind Perfektionisten, die Mitglieder des Theatervereins, deshalb wurde nicht nur das Stück sorgfältig ausgewählt, sondern auch die Beleuchtung auf den neuesten Stand gebracht. Vorsitzender Tobias Dannhart berichtet, dass die bisherige Lichtanlage aus dem Jahr 1993 stammt. Immer wieder war etwas kaputt und musste ersetzt werden, doch das Nachrüsten scheiterte irgendwann an der Kompatibilität zur alten Grundsubstanz. Das Lichtpult, von dem aus die Beleuchtung gesteuert wird, wurde jetzt komplett erneuert und es wurde eine neue Traverse, ein Metallgestell zur Aufhängung der Scheinwerfer an der Saaldecke montiert. Über der Bühne mussten Verstrebungen eingezogen werden, um die Deckenkonstruktion abzustützen. Viele Meter Kabel mussten verlegt werden und Tobias Dannhart lobte die tolle Gemeinschaftsarbeit. „Zum Glück ist ein Elektromeister im Verein,“ so Dannhart. Jetzt werden die Schauspieler nicht mehr geblendet und der Schattenwurf und die Wärmeentwicklung auf der Bühne sind geringer. „Früher war es da manchmal ganz schön warm,“ sagt der Vorsitzende.

Die Zuschauer können sich also auf ein humorvolles Stück mit bester Technik freuen. In „Verflixte Lügen“ geht es um Roy der sich ein Landhaus leistet, von dem seine Frau nichts weiß. Eine Geschäftsreise dient als Vorwand, um dort mit seiner Mutter, die weder von seiner Ehe noch von seinen drei Kindern etwas ahnt, Geburtstag zu feiern. Die attraktive Kate macht das Refugium ihres Chefs ausfindig. Es beginnt ein amüsantes Ping-Pong-Spiel, dass noch turbulenter wird, als Kates eifersüchtiger Mann auftaucht ...

Termine Gespielt wird am 18., 25. und 31. März sowie am 1., 2. und 8. April. Die Vorstellung beginnt jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 2. April, öffnet sich der Vorhang schon um 17 Uhr. Karten gibt es beim MZ-Kartenservice unter Telefon 08261/991375.